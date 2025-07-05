Составлен топ-30 лучших психологических триллеров

В топ вошло недавняя «Разделение». Издание Collider cобрало рейтин гиз 30 лучших психологических триллеров, которые держат зрителей в напряжении до самого конца. Кадр из «Твин Пикса»

© Cq.ru

Эти леденящие душу психологические триллеры искусно созданы, с хорошо прописанными сюжетами, которые дополняют потрясающие перфомансы на фоне суровой реальности. Collider

Топ-30 лучших сериалов в жанре психологический триллер:

30. Призраки усадьбы Блай

29. Единожды солгав

28. Наблюдатель

27. Шугар26. Касл-Рок

25. Чужак

24. Падение дома Ашеров

23. Последователи

22. Грешница

21. В её глазах

20. Женщина в стене

19. Мейр из Исттауна

18. Алиенист

17. Пациент

16. Рой

15. Отыграть назад

14. Час дьявола

13. Ты

12. Шершни

11. Крах

10. Мотель Бейтс

9. Острые предметы

8. Призрак дома на холме

7. Рипли

6. Охотник за разумом

5. Декстер

4. Разделение

3. Ганнибал

2. Настоящий детектив

1. Твин Пикс.