Продюсер аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» прокомментировал создание сериала

Продюсер аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» Братош Штыбор рассказал о создании сериала. Он высказался по поводу первого сезона на своей странице в соцсетях.

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По словам продюсера, он хотел «расстроить весь мир» во время создания аниме. Он отметил, что «люди в Польше всегда грустные», потому ему нравится вызывать подобные эмоции у зрителей.

Я из Польши. Люди в Польше грустные. Они рождаются грустными и умирают грустными. Поэтому я просто хотел сделать весь мир грустным. Когда люди грустят, я становлюсь немного счастливее.

Штыбор также подтвердил, что второй сезон расскажет совершенно новую историю, которая развернётся в городе Найт-Сити. Персонажи оригинала не вернутся в продолжении.

Аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» вышло в 2022 году на стриминговом сервисе Netflix и стало популярным среди зрителей: на агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8.3/10. Второй сезон анонсировали 5 июля. Дата выхода продолжения пока неизвестна.