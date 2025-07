Вышел новый тизер «Фантастической четверки»

В Сети появился очередной тизер-трейлер супергеройского экшна "Фантастическая четвёрка: Первые шаги" (Fantastic Four: The First Steps), запускающего т.н. шестую фазу киновселенной Marvel.

30-секундный ролик вновь показывает основных персонажей, намекает на громкие события и напоминает, что картина была снята для формата IMAX.

Главные роли исполнили Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбони Мосс-Бакрак и Джозеф Куинн. Также в картине задействованы Джон Малкович, Джулия Гарнер, Наташа Лионн и Пол Уолтер Хаузер.

Режиссёр - Мэтт Шекман ("Ванда/Вижн").

В американский прокат картина выйдет 25 июля.