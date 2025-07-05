Как могла бы выглядеть Урсула из мультфильма «Русалочка»

Лето — прекрасное время года. Солнце, пляж, волны, морские обитатели… Это настроение отлично передаёт классика студии Disney — «Русалочка». И, помимо главной героини Ариэль, её верных друзей и прекрасного принца Эрика, с лентой неизменно ассоциируется ещё один персонаж — коварная злодейка, морская ведьма Урсула. Харизматичная и жуткая, она запоминается с первого появления на экране. Но мало кто знает, какой Урсула была на первых концепт-артах художников. Предлагаем ознакомиться с этими набросками вместе с редакцией Тлум.Ру.

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Урсула — пышная дама, а движения её плавные, пластичные и даже в какой-то степени гипнотические. Но до того, как выбор пал на такой её образ, создатели рассматривали возможность сделать колдунью худой, жёсткой и угловатой.

Вероятно, такой облик был бы слишком прямолинейным и лишал бы коварную ведьму возможности втереться в доверие наивной русалочки. Поэтому художники перешли к более плавным, округлым силуэтам, вдохновлённым таким гибким и ловким созданием, как осьминог.

Один из образов так понравился создателям, что они даже начали прорабатывать эмоции Урсулы.

Но всё же, кажется, итоговый вариант Урсулы получился действительно пугающим и максимально харизматичным. Есть в этой ведьме своя изюминка, жуткая, но неповторимая.

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