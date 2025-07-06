В Сети выйдет аниме «Гачиакута» от сценариста «Атаки титанов»

Премьера от студии Bones.

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В России сегодня состоится цифровая премьера аниме «Гачиакута» от студии Bones, которая выпустила культовые проекты вроде «Стального алхимика», «Моей геройской академии» и «Бездомного бога».

Сценарий написал Хироси Сэко («Атака титанов»). Всего ожидается 12 серий.

Мальчик по имени Рудо живет в трущобах города, где бедняки с трудом сводят концы с концами под гнётом богачей, которые живут роскошной жизнью и сбрасывают весь мусор в так называемую «Бездну». И вот однажды его ложно обвиняют в убийстве и приговаривают к ужасному наказанию — изгнанию в Бездну. Там, внизу, мусор, выброшенный людьми, породил жестоких монстров. Чтобы выжить, узнать правду и отомстить, Рудо придётся овладеть новой силой и присоединиться к группе, известной как Уборщики, которые сражаются с огромными мусорными тварями Бездны! Синопсис

Несколько первых эпизодов «Гачиакуты» начали крутить в некоторых кинотеатрах России еще с 4 июля. Манга, по мотивам которой снято аниме, публикуется с 2022 года.