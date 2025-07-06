Юрий Грымов планирует снять фильм про Адама и Еву

Художественный руководитель Московского драматического театра "Модерн" заслуженный артист РФ Юрий Грымов хочет снять три ленты, одной из которых станет фильм, основанный на библейском сюжете про Адама и Еву. Об этом режиссер сообщил в интервью ТАСС.

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"Думаю, я еще сниму кино. Более того, я очень этого хочу. Хочу снять фильм про Адама и Еву", - сказал собеседник агентства.

Говоря о других проектах, Грымов выразил желание создать ленту про женщин Владимира Маяковского, а также фильм про Льва Толстого.

"Вот три проекта, которые мне сегодня интересны", - заключил режиссер.

Юрий Грымов родился в 1965 году в Москве. Окончил Институт истории культур по специальности "Культурология". Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника", академик рекламы (АКАР). Театром "Модерн" режиссер руководит уже почти 10 лет. За это время он поставил порядка 20 масштабных спектаклей. Снял более 10 художественных и документальных фильмов, более 600 рекламных роликов.

Грымов смело экспериментирует с жанрами - в репертуаре театра "Модерн" под его руководством всегда были как масштабные исторические постановки, так и камерные спектакли. В центре творческого поиска режиссера неизменно остается человек, проявляющий свои внутренние качества в самых различных жизненных обстоятельствах. 6 июля Юрий Грымов отмечает свое 60-летие.