Кончаловский высказался о съемках фильмов про СВО

Режиссер Егор Кончаловский заявил в беседе с ТАСС, что пока рано снимать художественные фильмы про специальную военную операцию на Украине (СВО).

По мнению Кончаловского, несмотря на то, что во время Великой Отечественной войны выходили прекрасные фильмы, сейчас стоит подождать со съемками. Режиссер уверен, что нужно время на осмысление событий, которые происходят сегодня. Кончаловский также предложил режиссерам, которые хотят снять художественную картину про СВО, поехать в зону боевых действий.

Кинематографист считает, что важно "подышать тем воздухом, поговорить с теми людьми, поесть их еды, поездить по тем дорогам".

"Побывать там, если цель — снять правдивый фильм о Донбассе, на мой взгляд, необходимо", — поделился режиссер.

В июне Telegram-канал Mash заявил, что основанная на тот момент будущим президентом Украины Владимиром Зеленским студия "Квартал 95" сняла фильм о СВО "Раша, гудбай". Главная героиня фильма Алексея Кирющенко ("Слуга народа") Рита — звезда телевидения ДНР, которая во время вымышленного рейда на Горловку случайно попадает в украинский город Ужгород.