Создательница «Стального алхимика» анонсировала новое аниме

Даты выхода у аниме пока нет.. Создательница «Стального алхимика» Хирому Аракава и студия Bones анонсировали свое новое аниме — это экранизация манги «Цугаи загробного мира» (Daemons of the Shadow Realm).

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Сюжет расскажет о мальчике Юру из далекой горной деревни, который проводит свое время в единении с природой, охотясь за птицами. Но однажды его сестру-близнеца Асу призвали служить в тюрьме, находящейся в центре деревни. После этого Юру постепенно разгадывает тайну, скрытую в его тихой деревне… Синопсис

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Даты выхода у аниме пока нет.