Звёзды «Пацанов» воссоздали знаменитый постер первого сезона

Чемпионат.com

Актёры из сериала «Пацаны» воссоздали оригинальный постер первого сезона. Фотографию опубликовал актёр Томер Капон, исполнивший роль Французика.

Звезды «Пацанов» воссоздали знаменитый постер первого сезона
© Чемпионат.com

Артист, так же как и его коллеги, рассказал о своих впечатлениях от завершения шоу. По словам Капона, в сериале он прошёл самое долгое путешествие в своей жизни, которое когда-либо совершал с персонажем.

Моим братьям и сёстрам по актёрскому составу — спасибо за вашу дружбу, ваш талант, ваше безумие, ваше сердце. Для меня было честью всей жизни разделить с вами эту песочницу. Изображая Французика, я совершил самое долгое путешествие, которое когда-либо совершал с персонажем. И я любил каждую извращённую, нежную, взрывную минуту.

Примечательно, что постер отсылает к самой первой обложке комикса «Пацаны». Таким образом, создание шоу буквально заканчивается тем, с чего оно началось.

Сериал «Пацаны» стартовал в 2019 году на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Шоу представляет собой экранизацию одноимённого комикса Гарта Энниса. Зрители высоко оценили «Пацанов» — на агрегаторе IMDB они имеют оценку 8,6/10. Пятый сезон выйдет в 2026 году и завершит историю шоу. После финала проекта фанатов вселенной также ждут спин-оффы: «Поколение «Ви» и сериал про Солдатика и Грозу в 1950-х.