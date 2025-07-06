Вышел тизер новой адаптации манги «Кулак Северной звезды»

Студия Warner Bros. Japan представила тизер новой адаптации манги «Кулак Северной звезды». Фантастический боевик выйдет в 2026 году.

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Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Japan Anime. Права на видео принадлежат Warner Bros. Japan.

Аниме станет новой экранизацией манги 1983 года от автора Буронсонома. Действие оригинального произведения разворачивалось в мире после ядерного конфликта. Главный герой — воин по имени Кэнсиро, который бродит по руинам цивилизации. Он защищает выживших от бандитов и сражается с мастерами опасного боевого искусства.

Всего было пять экранизаций «Кулака Северной звезды», среди которых — игровой полнометражный фильм 1995 года. Самая знаменитая версия — аниме-сериал, который выходил с 1984 по 1988 год. Он стал культовым среди зрителей. На агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8,2/10.