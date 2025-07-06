Кинокритик предложил российские фильмы на «экспорт»

Кинокритик Александр Шпагин в эфире НСН похвалил перечень российских картин, которые выбрали для показа на «Дне российского кино» в Индонезии.

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Для показа на «Дне российского кино Индонезия 2025» выбрали лучшие из современных российских фильмов, при этом для «экспорта» можно было бы еще добавить «Василия» с Петровым и «Совсем ошалели» с Куценко, но «Пророка» с Борисовым в Индонезии бы не поняли. Об этом в беседе с НСН заявил кинокритик Александр Шпагин.

5 июля в Джакарте впервые прошел «День российского кино Индонезия 2025», организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры РФ. Показы стали частью Международной кинопрограммы «Kinosuite Consulate», которая позволяет продвигать национальные фильмы из разных стран и способствовать международному партнерству в области кино.

В программу вошли российские ленты «В списках не значился» (2025), «Огниво» (2024) и ряд авторских картин, например, «Вечная зима» Николая Ларионова и документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» Михаила Щедринского. Шпагин остался доволен списком фильмов, которые отправили на фестиваль.

«Хорошее дело. Надо осваивать новые пространства, в том числе и те, которые могут казаться нам несколько неожиданными, непривычными и ментально чуждыми. Я бы и в Африку ринулся. Не получится — не получится. А получится — хорошо. Индонезия всегда немного чем-то была похожа на Россию в том смысле, что это такая вечно выстраивающаяся реальность, которая никак не может начертить четкие черты. Социально она нам близка, потому что это капитализм. Вот, я думаю, в Северной Корее даже не поняли бы, о чем в нашем кино идет речь. Набор фильмов очень хороший. Выбрали лучшее, прям "сливки" — хорошие зрительские картины. Но и не очень зрительские. Единственный хороший артхаус, который сняли — "Вечная зима". Тоже взяли. А из фэнтези, из этих "бременский кораблей" и "летучих музыкантов" выбрана самая лучшая картина — "Огниво". Пятерка за выбор! Молодцы! Я рад за них. Дай им Бог успехов!», - сказал он.

При этом кинокритик перечислил, какие еще российские фильмы можно было бы «экспортировать» за рубеж.

«Для "экспорта" я бы добавил еще комедию, снятую в разных мировых локациях, про приключения с бандитами. В стиле комедий с Ришаром (французский актер Пьер Ришар – прим. НСН), французских комедий про Фантомаса. В таком стиле у нас был сделан фильм "Василий" с Александром Петровым в главной роли. По-моему, он очень интернациональный. "Пророк" (фильм "Пророк. История Александра Пушкина" с номинантом на "Оскар" Юрием Борисовым в главной роли – прим. НСН) — немного резковато для Индонезии. Думаю, они бы не очень "врубились", что там происходит. Из современных картин можно еще фильм "Совсем ошалели" (лента с Гошей Куценко и Анной Михалковой – прим. НСН). Хорошая комедия, индонезийцы бы поняли. Хотя у них и нет снега, а в этом фильме все построено на теме снега. Тем прикольнее — экзотика, Россия», - предложил Шпагин.

Однако, по его мнению, в 2025 году в России пока не выходили хорошие картины.

«Вообще этот год пока был не очень урожайным. Прорыв, который случился у нас в 2022 году, закончился. Мы опять возвращаемся к временам гламура в стиле 2010-х годов. Появляется все больше позорно-зашкварных картин. Например, те же "Сокровища гномов" (новый фильм с Никитой Кологривым – прим. НСН) и много других», - заключил собеседник НСН.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» предположила, что российские фильмы про Великую Отечественную войну смогли бы завоевать награды на кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества, так как в Китае ценят военные ленты.