10 лучших фильмов первой половины 2025 года от Variety

Чемпионат.com

Издание Variety представило список лучших фильмов первой половины 2025 года. В топ-10 вошли картины, которые вышли с января по июль.

Десять лучших фильмов первой половины 2025 года от Variety
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Журналисты называют «Грешников» Райана Куглера и «Миссию Невыполнима: Финальная расплата» Кристофера Маккуорри одними из лучших фильмов года. В список также вошли хоррор «Верни её из мёртвых» от братьев Филиппу и шпионский боевик «Чёрный чемодан – двойная игра» от Стивена Содерберга.

Топ-10 фильмов первой половины 2025 года по версии Variety

  • «Мафиози»
  • «Чёрный чемодан – двойная игра»
  • «Верни её из мёртвых»
  • «Миссия Невыполнима: Финальная расплата»
  • «Моя мёртвая подруга Зои»
  • «Нормальная семья»
  • «Грешники»
  • Sly Lives!
  • «Прости, детка»
  • «28 лет спустя»

В издании отметили, что список вероятней всего изменится к концу года. Именно во втором полугодии выходят картины, которые претендуют на главные награды сезона.