Состоялась премьера аниме «Отель для нелюдей»

Премьера аниме. Состоялась премьера «Отеля для нелюдей» (Hotel Inhumans) — аниме по мотивам одноименной манги о двух консьержах, которые готовы исполнить любое желание посетителей гостиницы с киллерами.

Самые изысканные отели мира придерживаются определенных стандартов: лучшая еда, высочайший комфорт, увлекательные развлечения, новейшее оружие, надёжная подделка документов и утилизация трупов, которую невозможно отследить. Это место, куда приезжают люди, «забывшие о своей человечности», называется «Отель среди людей«. Гостей «киллеров» встречают консьержи, которые никогда не говорят «нет». Синопсис

За проект отвечает студия Doga Kobo, известная по аниме Shikimori's Not Just a Cutie, Monthly Girls' Nozaki-kun, Oshi no Ko.

В «Отеле для нелюдей» будет девять эпизодов, которые будут выходить по воскресеньям вплоть до 31 августа 2025 года.