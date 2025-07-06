Ринго Старр внес правки в сценарий фильма Сэма Мендеса

Режиссёр и сценарист Сэм Мендес ("Красота по-американски", "Дорога перемен", "Проклятый путь") продолжает работу над масштабным проектом о группе The Beatles, который будет состоять из четырёх отдельных фильмов. В интервью The New York Times ударник легендарного коллектива Ринго Старр рассказал, что недавно он лично внёс правки в свою часть истории.

По словам музыканта, он специально прилетел в Лондон ради встречи с Мендесом. В течение двух дней они построчно разбирали сценарий, и в целом он понравился Старру, однако в описание его семьи и отношений с первой женой Морин Старки Тиггетт пришлось внести множество правок.

"Мы не были такими. Я сказал: "Мы бы никогда так не поступили", - сказал исполнитель Yellow Submarine.

Музыкант всё же отметил, что текст был написан "талантливым автором с хорошей репутацией", просто в этих деталях не хватало достоверности. Сейчас, когда он всем доволен, Старр желает Мендесу удачи:

"Он будет делать то, что делает, а я пошлю ему мир и любовь".

В предстоящем фильме в образе музыканта предстанет Барри Кеоган ("Убийство священного оленя", "Банши Инишерина", "Дюнкерк", "Птица"), недавно навестивший знаменитого "битла" в его доме.

Остальных участников The Beatles воплотят Пол Мескал (Пол Маккартни), Харрис Дикинсон (Джон Леннон) и Джозеф Куинн (Джордж Харрисон). Проект получил название The Beatles - A Four-Film Cinematic Event и был официально представлен в апреле на CinemaCon в Лас-Вегасе. Все четыре картины должны выйти в 2028 году.

По словам постановщика, работая над этим проектом, он надеется расширить само представление о том, каким может быть кино.