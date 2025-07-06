Вышел тизер фэнтези-аниме Daemons of the Shadow Realm от авторов «Стального алхимика»
На фестивале Anime Expo анонсировано аниме Daemons of the Shadow Realm («Демоны царства теней»). Транслироваться сериал будет на сервисе Crunchyroll. Дата премьеры пока неизвестна.
Видео доступно на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат Bones.
Аниме станет экранизацией манги от автора Хиромы Аракавы — она известна по созданию «Стального алхимика». Сюжет оригинального произведения разворачивается в мире, где люди могут контролировать необычных существ. Главные герои — двое близнецов, которых разлучили в детстве. Им предстоит найти друг друга, используя магические способности, а параллельно спасти мир.
Режиссёром аниме выступает Масахиро Андо — автор «Стального алхимика» и «Азбуки цветов». Адаптацией манги занимается студия Bones, которая выпустила известный сериал «Моя геройская академия».