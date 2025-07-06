Вышло сверхъестественное аниме «Лето, когда погас свет»

Всего будет 12 серий.

© кадр из аниме «Лето, когда погас свет»

На Netflix состоялась премьера «Лето, когда погас свет» (The Summer Hikaru Died. Это аниме в жанре ужасов про двух друзей, один из которых становится импостером.

Всего ожидается 12 эпизодов, которые будут выходить каждое воскресенье.