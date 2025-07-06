Вышло сверхъестественное аниме «Лето, когда погас свет»
Всего будет 12 серий.
На Netflix состоялась премьера «Лето, когда погас свет» (The Summer Hikaru Died. Это аниме в жанре ужасов про двух друзей, один из которых становится импостером.
Всего ожидается 12 эпизодов, которые будут выходить каждое воскресенье.
Есики и Хикару были лучшими друзьями. Однажды Хикару собрался в горы. Но вернулся не он, а его двойник. Сам Хикару погиб. Есики понял, что перед ним не его друг. И тут начались странные события. Сельские легенды оживали одна за другой. Деревня погрузилась в ужас. Синопсис