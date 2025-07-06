Драма "Воздух" получила награду "Лучший фильм" Кинофестиваля стран ШОС в Китае

В Китае сегодня чествовали российское кино: главный приз Кинофестиваля стран ШОС, который завершился в Чунцине, получила Россия. Награду "Лучший фильм" завоевала военная драма Алексея Германа-младшего "Воздух".

"Золотую камелию" на торжественной церемонии закрытия киносмотра получила художник-постановщик и художник по костюмам картины Елена Окопная. Она сказала, что "кинофестиваль стран ШОС - это кинематографический хаб, где мы можем делиться своими идеями, мыслями", и что "спасая искусство, мы спасаем человека". Вчера также состоялся ее мастер-класс по художественной постановке и дизайну костюмов в рамках деловой программы фестиваля.

Напомним, что Россию на киносмотре представляли два фильма в основном конкурсе - это "В списках не значился" и "Воздух" и три картины на внеконкурсных показах - "Втроем", "Сломя голову" и "Подельники".

Кстати, свой путь на международных рынках картин "Воздух" начала с кинофестиваля в Токио. "РГ" писала о первой международной премьере фильма.

Справка "РГ"

"Воздух" (2023, режиссер Алексей Герман-младший) - военная драма, которая даст возможность зрителю приоткрыть страницу истории Великой Отечественной войны. По сюжету в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц: все они - еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Мировая премьера фильма состоялась на 36-ом Токийском международном кинофестивале в октябре 2023 года; картина участвовала в Основном конкурсе и была тепло принята аудиторией. "Воздух" - один из самых технологичных российских фильмов.