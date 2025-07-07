Рецензия на фильм «Главы государств»

Смотреть попросту весело.

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Илья Найшуллер — редкий российский режиссёр, который пробился на Запад и снимает там большое кино. Первым голливудским успехом стал брутальный боевик «Никто», который стоит смотреть хотя бы ради драки в автобусе. Она была вроде базовой, но жестокость, приземлённость и реалистичность зашкаливали. Поломанные носы, разбитые стёкла, немыслимые страданиях на лицах и телах персонажей — неудивительно, что «Никто» скоро получит продолжение, пусть и без Найшуллера.

Пару дней назад режиссёр выпустил второе голливудское кино, где собрал звёздный каст с Джоном Синой, Идрисом Эльбой и Джеком Куэйдом. В нём Найшуллер отказался от многих фирменных приёмов вроде съёмок от первого лица и повышенной безжалостности. Однако всё равно получился не выдающийся, но приятный боевик на вечер.

«Главы государств»: главное о фильме

Название: «Главы государств» (Heads of State).

«Главы государств» (Heads of State). Режиссёр: Илья Найшуллер.

Илья Найшуллер. Актёры: Джон Сина, Идрис Эльба, Приянка Чопра Джонас и другие.

Джон Сина, Идрис Эльба, Приянка Чопра Джонас и другие. Дата выхода: 2 июля 2025 года.

2 июля 2025 года. Жанр: боевик, комедия.

боевик, комедия. Страна: США.

«Главы государств»: где смотреть?

2 июля кино вышло сразу в цифре на Amazon Prime Video. Есть официальный российский дубляж.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Amazon.

Два президента в поле воины

Уилл (Джон Сина) — культовый актёр боевиков, которого с подавляющим отрывом выбрали президентом США. Он плохо разбирается в политике и слишком часто толкает пафосные речи, зато искренне хочет позаботиться о народе. Сэм (Идрис Эльба) — сдержанный скептик и премьер-министр Британии. Он мало говорит, действует аккуратно и не верит в способности нового президента США.

Уилл и Сэм должны быть заодно, но на деле недолюбливают друг друга и постоянно спорят. Многое меняется, когда опасные злодеи в сговоре с влиятельной фигурой при власти сбивают самолёт с главами государств. Герои чудом выживают и вынужденно действуют в паре, учатся доверию и попадают в одну безумную ситуацию за другой. От их сплочённости зависит будущее мира.

Сюжет прост и напоминает роуд-муви, где главы государств потихоньку подбираются к безопасному месту и на каждом шагу нарываются на неприятности. Все трудности предсказуемы, главного предателя вычисляешь быстро, в трагичные смерти ключевых персонажей не веришь — и обоснованно.

Секрет в том, что Найшуллер никогда и не удивлял многогранными историями, однако делал простые вещи завораживающими. Взять само нападение на героев: они приземляются на территории Беларуси и первым делом бьются не с бандитами и секретными агентами. Их враги — белорусские гопники, что вооружаются вилами и лопатами. Естественно, драка с ребятами в спортивках полна комичных ситуаций, выбитых зубов и достойных трюков. Удары смачные, персонажи любопытные, фантазия режиссёра вынуждает охать и хихикать.

Именно по этому принципу сняты «Главы государств»: фильм никогда не замахивается на величие и при этом всегда остаётся весёлым. Взять эпизод в Варшаве, где на убежище героев нападают злодеи. Там к дуэту присоединяется персонаж Джека Куйда. У актёра мало экранного времени, но из каждой минуты он выжимает максимум: креативно расправляется с подонками, использует вычурные гаджеты и при этом не кажется неуязвимым. Сама по себе сцена не двигает сюжет вперёд и не меняет расстановку сил, однако благодаря повышенной эффектности не кажется лишней.

Запоминаются даже второстепенные персонажи. Взять наёмника в исполнении Александра Кузнецова. За весь фильм он произнесёт пару фраз и столько же раз свистнет — и всё равно зацепит. От него веет опасностью, взгляд полон холодности и расчётливости. Этого достаточно, чтобы Кузнецов стал одним из достоинств фильма.

Впрочем, главный плюс — дуэт Сины и Эльбы. Актёры явно получают от роли удовольствие и охотно веселятся. В кадре ругаются, шутят, дерутся, стреляют, прыгают с поездов и убедительно растут над собой, превращаясь из соперников практически в братьев. В итоге за президентами разных стран попросту приятно следить.

Плюсов недостаточно, чтобы назвать «Глав государств» фильмом, обязательным для просмотра. Он скроен по слишком уж приевшимся шаблонам. Зато достоинств хватает, чтобы взять попкорн, отключить голову и провести приятный вечер.

«Главы государств»: стоит ли смотреть?

Смотреть новый фильм Найшуллера весело и ни капли не стыдно. В нём полно удачных шуток, запоминающихся персонажей и красивых драк. Так что вечер «Главы государств» точно скрасят.

Оценка «Глав государств» — 7 из 10

Понравилось

Сина и Эльба зажигают;

Много ярких персонажей;

Хватает хороших шуток и драк.

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