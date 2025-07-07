Фильм «Не одна дома 2» стал лидером кинопроката за выходные

Фильм "Не одна дома 2" возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных, собрав 67,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 3 по 6 июля.

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Фильм рассказывает о девочке Маше, которая отправляется с родителями в летнее путешествие в автодоме. Она скучает в компании взрослых и хочет новых приключений. В кемпинге она встречает девочку по имени Маша, которая не хочет ехать в лагерь. Девочки меняются местами. Режиссер фильма - Митрий Семенов-Алейников, в ролях: Милана Хаметова, Давид Манукян (Dava), Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин.

На втором месте - фильм "На деревню дедушке", который собрал 50 млн рублей. Фильм рассказывает о мальчике - гении в области ИТ, которого отправляют за город к дедушке против его воли. В ролях: Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова. Режиссером выступил Владислав Богуш.

Третье место занимает фильм F1, за выходные он собрал 43,1 млн рублей. В центре сюжета - звезда автогонок, который ушел из спорта после аварии. Спустя много лет к нему обращается владелец гоночной команды и предлагает стать вторым пилотом и наставником для многообещающего новичка. В ролях - Брэд Питт, Симон Эшли, Хавьер Бардем, Керри Кондон, Тобайас Мензис.

Фильм "Мир Юрского периода: Возрождение", просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял второе место в странах СНГ, собрав 54 млн руб. за уик-энд. По сюжету фильма, несколько исследователей отправляются в труднодоступные регионы, чтобы добыть ДНК трех гигантских доисторических существ и совершить прорыв в медицине.