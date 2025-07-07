Дженнифер Энистон рассказала о четвертом сезоне «Утреннего шоу»

Во время недавнего интервью актриса Дженнифер Энистон, играющая в «Утреннем шоу», рассказала, что четвёртый сезон сериала будет насыщенным и эмоциональным.

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«Это многослойная, эмоционально насыщенная работа, охватывающая множество современных тем. Сезон отличный и насыщенный».

Сюжет «Утреннего шоу» повествует о телеведущей Алекс Леви. У неё увольняют партнёра по эфиру и близкого друга Митча из-за обвинений в неподобающем поведении. Ему на замену приходит журналистка Брэдли, для которой правда важнее всего. В коллективе начинают выстраиваться напряжённые отношения.

Вместе с Дженнифер Энистон («Друзья») в проекте сыграли Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь») и Стив Карелл («Офис»). В новом сезоне к актёрскому составу присоединятся Джереми Айронс («Лолита») и Аарон Пьер («Время»).

Продолжение драматического шоу стартует 17 сентября на стриминговом сервисе Apple TV+. Всего в сезоне будет 10 эпизодов.