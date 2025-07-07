В соцсетях Александра Петрова появились видео с Сергеем Буруновым, которые были немедленно растиражированы другими пользователями. На ролике Петров снимает Бурунова, находясь вместе с ним на съемочной площадке нового фильма, но непонятно, какого именно. Читатели "РГ" первыми узнают эту тайну.

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В Москве начались съемки комедии "Комментируй это" режиссера Юлии Трофимовой, где задействованы оба актера.

По сюжету супружеская пара на грани развода. Катя (Юлия Хлынина) и Иван (Александр Петров) соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: целый месяц вместе с ними будет жить комментатор - человек, проговаривающий все их мысли, чувства и поступки. Но спасет ли это брак?

Сценарий написали Евгения Хрипкова и Алексей Морозов.

Главные роли в фильме также исполняют Ирина Горбачева (Роза), Егор Корешков (Иннокентий). В роли комментатора - Тихон Жизневский. Юлия Снигирь и Сергей Бурунов - тоже в актерском составе.

Евгения Хрипкова, автор сценария, рассказывает, что, создавая фильм о супругах в кризисе, они решили обострить:

«Пусть эта пара разводится, а психолога им дают прямо в мировом суде как последний шанс спасти брак. Кто бы мог подумать, что год спустя наш сценарий станет реальностью: на днях прочитали новость, что в МФЦ действительно стали предлагать разводящимся психолога».

Александр Петров, исполнитель роли Ивана, представляя картину, использует словосочетание "хай концепт":

«В этом фильме есть решение, которое для зрителя абсолютно новое. Я такого не видел. Этот "хай концепт" запакован в красивую, но при этом документальную оболочку, благодаря чему зритель может полностью поверить в эту историю и этих персонажей до конца. И, конечно, фильм заставляет задаваться многими вопросами - особенно тех, у кого они скопились: про отношения, любовь, семью. Ответы здесь не эфемерные и не просто мотивирующие, а очень прямые и понятные. И да, хеппи-энд есть. А он нужен всем. Всегда. И последнее: интуитивно я сразу зацепился за эту историю. Есть в ней что-то необъяснимое. Ну и совсем последнее. Конечно, кастинг. Бурунов. Бурунов! Горбачева. Жизневский. Хлынина и многие другие».

Юлия Хлынина, исполнительница роли Кати, делает акцент на психологической составляющей:

«В нашем кино иронично, но очень правдиво показано, что могло бы произойти, если бы партнеры в браке проговаривали каждый вслух открытым текстом свои мысли! Те люди, которые ценностно не подходят друг другу, быстрее бы это осознавали и быстрее бы расходились, а те, кто просто-напросто запутались, не обсудили что-то, затаили, но истинно хотели бы быть вместе, - не разводились бы! Механика психологической практики, честного искреннего взаимодействия - проговаривать, чтобы открыться и еще больше сблизиться! В нашем случае - комментировать!»

И, наконец, Тихон Жизневский признается, что суть его роли - больше молчать, чем комментировать:

«Работа над ролью комментатора очень интересная, потому что это новый опыт, у меня практически нет текста, и говорить я должен только в ключевые моменты, поворачивать события, озвучивать мысли и чувства людей. Это очень интересно - роль, практически построенная на молчании. В реальной жизни, конечно, есть разные практики семейных психологов, но думаю, что все равно все зависит от конкретных людей, им решать свои проблемы, спасать свои браки. И об этом наш фильм. Комментатор лишь помогает».

В прокат "Комментируй это" выйдет в 2026 году.