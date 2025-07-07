Федор Бондарчук запустил съемки продолжения «Молодежки»

Стартовали съёмки второго сезона сериала СТС "Молодёжка. Новая смена", продолжения популярного сериала о хоккеистах. Руководит процессом Фёдор Бондарчук.

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К своим ролям вернутся: Влад Канопка, Иван Мулин, Владимир Зайцев, Алёна Бабенко, Игорь Верник, Диана Милютина, Егор Кирячок, Даня Киселёв, Ангелина Поплавская и другие актёры.

По словам Бондарчука, "в новых сериях тоже хочется соблюсти баланс комедии и лирической атмосферы" и при этом "сместить драматургические акценты на жизнь внутри команды", как в первых сезонах.