Вышел новый трейлер сериала «‎Баранкины и камни силы»

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" опубликовал новые трейлер и постер своей фантастической комедии "Баранкины и камни силы". У сериала появилась и дата премьеры - 7 августа.

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На улицы современной Москвы из 1804 года телепортируется Варвара - извозчица, с которой начался род Баранкиных. И знакомится со своими потомками - московской семьёй, старшие представители которой работают в такси. Встреча с родственницей из далёкого прошлого дарит Баранкиным суперспособности, заключённые в камнях. А по следам Варвары идёт таинственный Велимир, который мечтает завладеть камнями силы. Если Баранкины не отправят Варвару обратно в прошлое, они исчезнут.

Режиссёр - Миша Поляков.

В ролях: Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Дмитрий Журавлёв, Кузьма Сапрыкин, Полина Гухман, Ксения Кутепова, Марина Доможирова, Мирон Проворов, Илья Соболев, Константин Белошапка, Валери Зоидова, Александр Мизёв, Снежана Самохина и другие.

"Баранкины" были признаны самым ожидаемым сериалом по версии индустриального жюри фестиваля Original+ в марте этого года.