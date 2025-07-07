Писательница Татьяна Устинова презентовала фильм «Вовка»

Написавшая сценарий к семейной короткометражке "Вовка" Татьяна Устинова заявила НСН, что при просмотре зрители испытывали слезы очищения и счастья.

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Писательница Татьяна Устинова заявила спецкору НСН, что написала сценарий к короткометражке «Вовка», в которой преодолеть конфликт в семье помогает детская мудрость.

«Это семейная драма, в которой все герои – мужчины и мальчики. Мы сначала наблюдаем мальчика, который гуляет по прекрасному городу Владимиру. Но после своих прогулок он приходит домой, а дома разворачиваются определенные события. Нет ни одного отрицательного персонажа в нашем фильме, но есть конфликт, потому что даже между хорошими людьми возникают конфликты от недопонимания. Наши герои благодаря своей любви друг другу преодолевают этот конфликт. Зрительный зал иногда начинает аж вскрикивать и появляются слезы очищения и счастья, потому что это заложено в российском ДНК : у нас семья – это главное. Очень часто мы видим, какие мудрые дети иногда бывают, и взрослым приходится увидеть проявление своего ребенка и превратить все свои узелки в распущенные ниточки», - рассказала Устинова на фестивале «В кругу семьи» в Ярославле.

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