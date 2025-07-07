В России адаптируют турецкий сериал «Черная любовь»

В России начались съемки сериала "Черная любовь" с Викторией Сериковой и Федором Гамалея в главных ролях. Эта новинка станет российской адаптацией турецкого телесериала с Бураком Озчивитом и Неслихан Атагюль. Снимается для онлайн-кинотеатра Okko. В сериале будет 85 серий по 45 минут каждая.

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Сериал "Черная любовь" стал вехой в истории турецких телесериалов на международной арене, получил премию International Emmy в номинации "Лучшая теленовелла" в 2017 году и стал первым турецким проектом, удостоенным этой награды.

Главные герои сериала воплощают классическую модель треугольника Карпмана - Жертва, Преследователь, Спасатель. Через их сложные, порой трагические отношения зрители увидят, как страх и зависимость могут удерживать человека в разрушительных отношениях, не давая начать новую жизнь. По сюжету российской версии Матвей, парень из небогатой семьи, и Полина, дочь владельца крупной компании, влюбляются друг в друга после случайной встречи. Но их отношениям предстоит пройти жесткие испытания, в которых замешаны члены их семей и Глеб, бизнесмен, одержимый Полиной и готовый ради этого пойти на все, даже на убийство.

Адаптацией занимается команда авторов под руководством Александры Рутберг ("Дылды"). Авторы подошли к оригинальному материалу с уважением и легкой иронией, сохранив плотную драматургию, но усилив ее актуальностью и современным звучанием.

Режиссером-постановщиком сериала стал Сахат Дурсунов, оператором-постановщиком - Анна Карасова. Шоураннер - Дарья Шелякина ("Что-то положительное").

Главные роли в сериале играют: Виктория Серикова, Федор Гамалея, Глеб Бочков, Юлия Такшина, Виктор Васильев, Влада Лукина, Юлия Бедарева, Полина Ларькина-Гайворонская, Нино Нинидзе, Даниил Пугачев и другие.