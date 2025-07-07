Начались съемки художественного фильма «Блог»

Начались съемки полнометражного художественного фильма "Блог" - история об отношениях отца-психолога и дочери-подростка, которые давно стали друг другу чужими людьми.

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Отец - Федя (Денис Прытков) - провальный бизнес-психолог. Во время очередного тренинга, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он устраивает скандал и становится посмешищем в глазах окружающих. В своем блоге Федя транслирует "секреты успеха", но сам давно потерял контроль над своей жизнью. Его дочь Соня (Александра Бабаскина) - замкнутый, проблемный подросток. После смерти матери между ней и отцом выросла стена, и воспитание девочки на себя взял дедушка (Игорь Гордин). После драки со сверстниками Соня рискует попасть в колонию - чтобы избежать наказания, ее отправляют на летнюю исправительную программу в провинциальной школе. Федя едет вместе с дочерью: присматривать за ней и заодно поработать школьным психологом...

Съемочная группа отправилась с экспедицией в Иваново, где воссоздала достоверную атмосферу провинциальной школы.

Режиссер - Григорий Сазанов. В главных ролях также Андрей Федорцов, Дарья Мельникова, Глеб Ромашевский, Матвей Кулагин и другие.

Картина снимается при поддержке Министерства культуры РФ. Выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER.