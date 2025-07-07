Фильм открытия Каннского фестиваля получил трейлер и новую дату премьеры

Опубликованы первый русский трейлер и обновлённый постер фильма открытия Каннского фестиваля "Рецепт счастья" (в оригинале - Partir un jour, "Уехать однажды") режиссера Амели Боннен.

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Фильм анонсирован как "французская ода любви, музыке и гастрономии". И это первый в истории престижного смотра фильм открытия, снятый дебютантом.

Лента рассказывает о женщине Сесиль, которая возвращается из Парижа в родную глушь к больному отцу и в результате по-новому смотрит на свою жизнь.

Картина выйдет в России раньше, чем предполагалось ранее - не 7 августа, а уже 31 июля.