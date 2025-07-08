Эксперт оценил потенциал сериала «Молодежка. Новая смена»

Кино – это не столько искусство, сколько бизнес, поэтому все продолжения сериалов просчитаны до мелочей и обречены на успех, сказал НСН Роман Григорьев.

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Продолжение сериала о хоккее «Молодежка. Новая смена» точно будет успешным, однако не будет претендовать на первые строчки в рейтингах, сказал в эфире НСН кинокритик Роман Григорьев.

СТС и Art Pictures Vision начали работу над продолжением сериала «Молодежка. Новая смена», сообщили в пресс-службе телеканала. Старт съемкам нового сезона дал продюсер сериала Федор Бондарчук. В хоккейном хите вновь сыграют: Влад Канопка, Иван Мулин, Владимир Зайцев, Алена Бабенко, Игорь Верник, Диана Милютина, Егор Кирячок, Даня Киселев, Ангелина Поплавская, Олеся Судзиловская, Маргарита Дьяченкова и другие. Григорьев назвал тему спорта очень актуальной для различных кинопроектов.

«Зрители привыкают к любимым персонажам. Для них самым важным становится наличие любимого героя на экране. Это не секрет, так во всем мире снимают сериалы. Сюжет, конечно, важен, однако кино – это не столько искусство во многом, сколько бизнес. Все продолжения сериалов просчитаны так, чтобы зрители вернулись к своим экранам. Перезапуск проекта означает, что таргет-группы все замерили, провели исследования. Гарантированный успех у сериала однозначно есть, однако в лидерах он вряд ли будет, так как наши зрители любят все-таки что-то новое смотреть. Сама тема спорта у нас в стране очень актуальная, все крутится вокруг него. Задача нового сезона – удержать свою ключевую аудиторию и подсадить какую-то новую», – сказал собеседник НСН.

О планах снять продолжение «Молодежки» стало известно еще в 2023 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сериал рассказывает о судьбе молодежной хоккейной команды «Медведи». Шоу транслировалось с 2013 по 2019 год. По сюжету в хоккейную команду небольшого города приходит новый тренер Сергей Макеев, в прошлом игрок Национальной хоккейной лиги, поставивший себе задачу сделать из «Медведей» единую команду.