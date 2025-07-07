В РФ покажут авантюрную комедию "Сорвать куш в Сен-Тропе"

25 августа в российский прокат выходит французская авантюрная комедия "Сорвать куш в Сен-Тропе" (Princes of Saint Tropez, 18+).

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По сюжету двое приятелей работают в самом сердце Сен-Тропе на роскошной яхте и выдают себя за её владельцев.

Беззаботные будни парней нарушает девушка Хлоя, которую собственник-олигарх присылает для продажи судна принцам с Ближнего Востока. Героям приходит в голову гениальный план - подговорить своих дружков выдать себя за восточных принцев и сорвать сделку.

Роли в фильме исполнили Юсеф Хаджди ("Бюро легенд"), Филипп Катрин ("Генсбур. Любовь хулигана"), Элис Дюфур ("SuperАлиби"), Брахим Бухлел ("Действительный") и другие.

Режиссёр - Эмин Арфуш ("Суперчел", "Коп на драйве").