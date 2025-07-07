Чего ждать от сериала «Чудо-человек» от Marvel

Еще в 2022 году Marvel анонсировал новый сериал под названием «Чудо-человек». Он расскажет о голливудском актере Саймоне Уильямсе, который подвергся облучению, получил сверхспособности и стал супергероем. «Лента.ру» выяснила, когда выйдет сериал «Чудо-человек» в 2025 году, кто в нем играет и какая история лежит в основе сюжета.

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«Чудо-человек»: главное о сериале

Оригинальное название: Wonder Man

Wonder Man Жанр: боевик, фантастика, приключения, фэнтези

боевик, фантастика, приключения, фэнтези Платформа: Disney+

Disney+ Режиссеры: Джеймс Понсольдт, Дестин Дэниел Креттон, Стелла Меги

Джеймс Понсольдт, Дестин Дэниел Креттон, Стелла Меги Сценаристы: Эндрю Гест, Дестин Дэниел Креттон, Дон Хек

Эндрю Гест, Дестин Дэниел Креттон, Дон Хек Продюсеры: Брэд Виндербаум, Кевин Файги, Дестин Дэниел Креттон

Брэд Виндербаум, Кевин Файги, Дестин Дэниел Креттон В главных ролях: Яхья Абдул-Матин II, Бен Кингсли, Лорен Глэйзер

Яхья Абдул-Матин II, Бен Кингсли, Лорен Глэйзер Более 12 тысяч пользователей IMDb и 1,6 тысячи пользователей «Кинопоиска» ждут премьеры сериала «Чудо-человек»

Дата выхода сериала

Marvel официально анонсировал шоу о Чудо-человеке в июне 2022 года. Планировалось, что съемки сериала стартуют в 2023-м, но их пришлось отложить из-за забастовок, которые проходили в Голливуде с мая по сентябрь того года. В результате производство возобновилось в январе 2024-го, а в апреле сериал ушел на постпродакшен.

Дата премьеры сериала «Чудо-человек» долгое время оставалась в тайне. Лишь в конце 2024 года стало известно, что релиз запланирован на декабрь 2025 года. Премьера сериала «Чудо-человек» запланирована на декабрь 2025 года.

На официальном сайте шоу точной даты релиза нет. Но на странице проекта в «Кинопоиске» сказано, что премьера состоится 25 декабря 2025 года.

Даты выхода серий

Изначально некоторые СМИ писали, что в «Чудо-человеке» будет 10 эпизодов, однако эта информация не подтвердилась. Во время презентации стало известно, что сериал состоит из восьми серий, продолжительность каждой не менее 30 минут.

Пока нет информации о том, когда можно будет посмотреть все эпизоды «Чудо-человека». Не указано, как они будут выходить на Disney+: сразу, по одной серии в неделю или по иному графику. Соответственно, нельзя сказать, когда сериал выйдет на площадках на русском языке. Disney+ официально не доступен в России.

Трейлер

Отдельного трейлера к сериалу «Чудо-человек» на данный момент нет. Первые кадры нового шоу показали в тизере от Marvel Studios с анонсом предстоящих проектов, которые появятся на Disney+.

Сюжет

Новый сериал расскажет о персонаже, впервые появившемся в комиксах Marvel в октябре 1964 года. Его придумали писатель Стэн Ли и художники Джек Кирби и Дон Хек.

Кто такой Чудо-человек

Настоящее имя Чудо-человека — Саймон Уильямс. По сюжету комиксов после смерти отца ему остается в наследство семейный завод боеприпасов, так как старший брат Саймона, Эрик, отказывается управлять бизнесом.

Несмотря на талант к науке, Саймон оказался плохим предпринимателем: компания быстро проиграла конкуренцию Stark Industries Тони Старка. В отчаянии он вложил средства в сомнительный бизнес Эрика, связанный с мафиозной группировкой Maggia. Когда афера раскрылась, Саймон оказался в тюрьме, виня во всех бедах Старка.

Освободившись с помощью суперзлодея Барона Земо, Уильямс согласился на опасный эксперимент. После ионного облучения он получил сверхспособности — почти непробиваемую кожу, огромную силу и выносливость, а также возможность стрелять энергетическими взрывами, менять форму и летать за счет ионной энергии.

При этом герой стал зависим от регулярных «процедур» Земо — так Барон обеспечил его лояльность. По заданию Барона Саймон внедрился в команду Мстителей, но в решающий момент предал Земо и спас героев, однако пострадал сам и впал в кому.

Окружающие подумали, что Чудо-человек ушел из жизни. Перед похоронами тело Саймона похитил Эрик, ставший к тому времени Мрачным Жнецом. Он смог воскресить брата с помощью колдовства, превратив его в зомби и заставив атаковать Мстителей. Чудо-человек вернул себе контроль благодаря особому артефакту и стал надежным союзником супергероев.

Позже он время от времени покидал Мстителей, чтобы стать актером в Голливуде. А затем Саймон Уильямс нашел новое призвание и основал «Фонд второго шанса» — благотворительную организацию для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Фонд полностью финансировался за счет гонораров Саймона от актерской работы, а руководил им его бывший агент Нил Сароян.

Сюжет сериала «Чудо-человек»

Предполагается, что сюжет сериала в основном не будет отличаться от сюжета комиксов: Чудо-человеком станет Саймон Уильямс.

Однако особых подробностей о событиях, которые покажут в новом проекте Marvel, пока нет. СМИ отмечают, что шоу может стать сатирой на Голливуд. При этом глава Marvel Studios Кевин Файги намекнул, что сериал удивит зрителей совсем не этим.

«У нас скоро выйдет шоу, о котором мы почти не говорили, под названием "Чудо-человек". Я не буду вдаваться в подробности, только отмечу, что оно сильно отличается от того, что мы делали раньше», — заинтриговал Файги.

Актеры сериала «Чудо-человек»

В фильме снимались:

Яхья Абдул-Матин II («Величайший шоумен», «Суд над чикагской семеркой», «Исчезновение Сидни Холла») — Саймон Уильямс, который становится Чудо-человеком;

Бен Кингсли («Список Шиндлера», «Остров проклятых», «Счастливое число Слевина») — Тревор Слэттери;

Деметриус Гросс («Спасти мистера Бэнкса», «Банши», «Доктор Хаус») — Эрик Уильямс, который становится Мрачным жнецом;

Эд Харрис («Игры разума», «Шоу Трумана», «Мачеха») — Нил Сароян, агент Саймона;

Шарлотта Росс («Скорая помощь», «Хор», «Фрейзер») — Бриджит;

Фумзиле Ситоле («Хорошая борьба», «Оранжевый — хит сезона», «Элементарно») — Лорен.

Кроме них роли в сериале получили Лорен Глэйзер («Исчезнувшая», «Большая маленькая ложь», «Охотник за разумом»), Байрон Бауэрс («Женщина в озере», «Рой», «Без резких движений»), Джош Гэд («Американская семейка», «Скорая помощь», «Постановка») и другие — пока не разглашается, каких персонажей они играют.

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