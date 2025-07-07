Продюсер рассказал, какие российские фильмы окупаются

Окупаемости отечественного кино способствовало появление цифровых платформ во время пандемии и отсутствие конкуренции из-за санкций и ограничений, рассказал НСН Александр Златопольский.

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Российские кинематографисты сегодня могут снимать фильмы, которые окупаются, заявил актер, продюсер Александр Златопольский корреспонденту НСН.

«Сегодня есть возможность снимать фильмы, которые окупаются. После пандемии появились цифровые платформы, которые гарантируют окупаемость при соблюдении таких критериев как малобюджетность, правильный жанр и правильные артисты. Пока нет конкурентов, миллионы зрителей хотят смотреть наши фильмы», - пояснил продюсер на фестивале «В кругу семьи» в Ярославле.

Златопольский анонсировал производство семейной приключенческой комедии «Старлик». По его мнению, добрые фильмы для всей семьи особенно актуальны в сложные времена.

«Я как кинопродюсер старюсь снимать фильмы добрые, семейные, позитивные. Это те эмоции, которые нужны сегодня. Их поддерживают зрители, они дарят надежду, заряжают добротой и оптимизмом. Это важно в любые времена, а в непростые тем более. "Старлик" - фильм о ребенке. В нем есть любовь к себе, родине, родным местам и к семье. Он об объединении семьи, реализации мечты, счастливом детстве», - отметил он.

Выход фильма на экраны запланирован на 2027 год.

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