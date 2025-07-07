Вышел трейлер фильма «Ритмы мечты»

Трейлер фильма «Ритмы мечты» представила 7 июля 2025 года кинокомпания «Каро Премьер». Главные роли в картине режиссера и сценаристки Ирины Боровской исполнили Алиса Меняйкина, Матвей Кулагин, Виктор Хориняк, Валерия Ланская, Екатерина Вилкова, Игорь Верник, Аскар Ильясов, Алексея Ягудин, Станислав Ярушин, Эдуард Меняйкин и другие.

© Кадр из фильма

С юных лет Варя была влюблена в танцы и неустанно шла к своей мечте — выступить на самом престижном танцевальном конкурсе. В её мечтах не было границ, особенно когда рядом оказался Ник — талантливый танцор и прославленный блогер. Но не всем по нраву их амбиции... Когда до финала остается лишь шаг, вскрывается тайна, способная изменить всё: Варя лишена слуха, она танцует, лишь чувствуя ритм. Это откровение бросает вызов привычным стандартам и заставляет выбирать между честью и стремлением победить. Сможет ли их дуэт преодолеть общественные предрассудки и доказать, что истинное искусство всегда вне рамок?

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В российский прокат фильм «Ритмы мечты» выйдет 21 августа.