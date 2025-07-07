Какая страна станет основным кинематографическим рынком планеты

Герман-младший заявил НСН, что далеко не все российские военные драмы покорят китайцев, ведь им очень важно качество фильма.

Кинорежиссер Алексей Герман-младший заявил НСН, что китайцам близка тема Второй мировой войны, однако далеко не все российские военные драмы понравятся китайскому зрителю, так как им важно качество и эмоциональная составляющая киноленты.

Военная драма «Воздух» Алексея Германа-младшего ранее стала лучшим фильмом кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил с 3 по 7 июля в китайском Чунцине. Герман-младший отметил, что Китай станет основным кинематографическим рынком планеты в недалеком будущем.

«Какие-то русские фильмы периодически выходят в Китае. Они даже иногда что-то собирают. На самом деле, с нашей ментальностью очень сложно быть интересным китайцам. У них есть свои очень глубокие, эмоциональные вещи, которые не всегда понятны российским кинематографистам. Мы понимаем, что Китай в среднесрочном будущем станет основным кинематографическим рынком планеты», - сказал собеседник НСН.

По его словам, китайский зритель очень ценит высокое качество фильмов.

«Для Китая вторая мировая война – очень эмоциональная тема. У них очень много и славных, и трагических историй о войне. Однако важно отметить, что для Китая очень важно качество фильмов. Они же не знают наших артистов или каких-то продюсеров. Они смотрят фильмы с чистым сердцем и чистым сознанием. Они либо воспринимают эти фильмы эмоционально, по-человечески, либо – нет», - отметил режиссер.

Герман-младший отметил, что далеко не все российские военные драмы покорят китайцев.

«Думаю, немногие наши военные драмы понравились бы китайцам. Только самые качественные, самые эмоциональные. Китайский рынок очень конкурентный и очень современный. У нас зачастую снимают фильмы не из глубокой убежденности, а потому что хотят заработать. Вот такие проходные фильмы никому в Китае не будут интересны», - заключил режиссер.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская говорила НСН, что российские фильмы про Великую Отечественную войну могли бы завоевать награды на кинофестивале стран ШОС, поскольку в Китае ценят военные фильмы.