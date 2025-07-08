Музыка в кино: пять культовых фильмов Карена Шахназарова

8 июля исполняется 73 года народному артисту РФ — кинорежиссеру Карену Шахназарову, творческий путь которого начался с литературных опытов. Об особенностях музыкальной составляющей его фильмов рассказали музыканты для MIR24.TV.

© скриншот из фильма «Мы из джаза»

В фильмах Карена Шахназарова всегда прослеживается тонкий психологизм, а музыка играет свою особую роль. Даже если герои не относятся к миру искусства, они все равно либо поют, либо играют на музыкальных инструментах в процессе развертывания сюжета. Музыка становится дополнительным планом, она придает киноткани дополнительную глубину, а черты характеров персонажей раскрываются еще ярче.

В день рождения мастера на телеканале «МИР выйдет программа «Наше кино. Неувядающие в 00:40. Одну из самых ярких музыкальных комедий отечественного кинематографа «Мы из джаза зрители увидят 9 июля в 22:25 и 12 июля в 07:40.

«Мы из джаза» (1983 год)

«Первому в республике джаз-банду срочно требуются музыканты: саксофоны, тромбоны, трубы, банджо, барабаны, контрабас, — в начале фильма простое объявление на стене уже говорит о дальнейшем развитии сюжета. Аспирантки научно-композиторского факультета Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского порассуждали о том, насколько правдоподобно актеры Игорь Скляр (Костя Иванов, пианист), Александр Панкратов-Черный (Степа Глушко, банджо), Николай Аверюшкин (Жора Рябов, ударные), Петр Щербаков (Иван Бавурин, саксофон) «отыгрывают исполнителей-инструменталистов.

«Музыка — сердце этого фильма. Звучат яркие, узнаваемые джазовые композиции, стиль которых отсылает к золотому веку американского джаза. В фильме можно услышать как оригинальные мелодии, так и стилизации под джазовые стандарты, в том числе свинг, рэгтайм, блюзовые ходы. Особо хочется отметить работу с аранжировками: они были созданы с вниманием к стилю эпохи и звучат убедительно даже для искушенного слушателя. Музыка здесь — не просто фон, а полноценный участник действия. Она отражает внутренние состояния героев, двигает сюжет, создает ритм повествования. Актеры играют с невероятным увлечением. Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный, Евгений Евстигнеев — каждый из них вносит свою «музыкальность в роль, даже если не все из них являются профессиональными музыкантами. Их мимика, жестикуляция, ритмика движений — все это пронизано джазовой энергией.

Есть в фильме любопытные детали, по которым очень трудно определить точный год происходящих в фильме событий. Обычно так и пишут в аннотациях: «Действие происходит в 20-х годах. И сцена в «Ассоциации пролетарских музыкантов как раз и является самой загадочной, абсолютно запутывая зрителя во времени. Помощник начальника «Ассоциации Самсонова (Леонид Куравлев) Егор (Петр Меркурьев) произносит: «Самсонов, мы тут с Гудкиным статью подготовили. Хотим в «Горне «Серапионовых братьев долбануть. Дело в том, что журнал «Горн выпускался в период 1918-1923 года, то есть это указывает, что в фильме события происходят не позже 1923 года. Однако в этой же сцене секретарь Самсонова (Петр Кочегаров) через минуту изрекает: «Джаз — музыка толстых. А это уже прямая аллюзия на статью Максима Горького «О музыке толстых, которая была напечатана в газете «Правда только…18 апреля 1928 года. И вот такой временной парадокс уместился в крошечной сцене всего в двух репликах героев третьего плана, которые больше в кадре и не появятся.

Тем не менее у профессиональных музыкантов претензий к содержанию и актерской игре почти не возникает. Партию фортепиано исполнил Анатолий Кролл. Но нет ли расхождения между виртуозной игрой джазмена и биомеханикой актера?

«Музыкальная составляющая картины «Мы из джаза — органична и убедительна. Подбор композиций, фоновое сопровождение и сценические номера погружают в традиционную джазовую стилистику — диксиленд. Не зря Карен Шахназаров позаботился о реалистичности музыкальных сцен и пригласил преподавателей для занятий с актерами (притом, что Игорь Скляр, например, уже владел навыками игры на фортепиано). В фильме присутствовали и прототипы реальных музыкантов — композитора Александра Варламова, знатока джаза Сергея Колбасьева, да и сценарий картины основан в том числе на реальных историях. В игре Игоря Скляра есть несколько неточных моментов, но они столь незначительны, что едва ли их сможет разглядеть зритель-непрофессионал. Например, в самой первой сцене визуально аккордовая фактура не совсем точно ритмически соответствует звучащей дорожке. Дальние планы вполне правдоподобны, разве что в первом сценическом номере Скляру не хватает драйва по сравнению с другими участниками бенда. Однако это уже вопрос вкуса, характера как самого исполнителя, так и зрителя.

Песни из фильма «Спасибо, музыка и «Старый рояль композитора Марка Минкова и поэта Дмитрия Иванова сразу полюбились публике и на протяжении четырех десятков лет периодически звучат на концертах.

Кстати, финал киноистории тоже не может не заставить улыбнуться. По сценарию герои оказываются на сцене в далеком будущем, то есть в настоящем для зрителей начала 80-х, когда был снят фильм. И над головой ударника Жоры Рябушкина (Николай Аверюшкин) видна надпись «Джаз 82. Если учесть, что прошло почти 60 лет, то главные герои максимально хорошо сохранились и внешне, и физически, хотя им всем должно быть уже под 80-90. Магия кино…

«Зимний вечер в Гаграх» (1985 год)

Весьма грустная история постаревшего степиста Беглова (Евгений Евстигнеев) вся пронизана песнями и танцевальными ритмами. Хоть она и относится к жанру комедии, это, скорее, драма. Сценарий Карена Шахназарова и Александра Бородянского заставляет зрителя и улыбнуться, и опечалиться.

Можно отметить одну из песен фильма особо — как напоминание о молодости главного героя. В русском переводе ее называют по-разному: «Пчелка и бабочка, «Пчела и бабочка, «Пчелка и мотылек, а в оригинальном французском тексте — «L’abeille Et Le Papillon. Ее сочинил в 50-е годы прошлого века композитор Анри Сальвадор (Henri Salvador) на слова Мориса Пона (Maurice Pon), а на русский язык перевел Георгий Фере. В 1956 году певец Николай Никитский записал ее на пластинку. Это еще один из ярких примеров, как музыка может стать четкой хронографической отметкой сюжета.

«Курьер» (1986 год)

Вероятно, если бы Карен Шахназаров не выбрал кино, мир искусства знал бы его сейчас как писателя. Фильм «Курьер был снят по мотивам его повести, которая вышла в журнале «Юность за четыре года ранее.

«Ему 29 лет. Москвич. Служил в армии. Окончил ВГИК. Сейчас — режиссер киностудии «Мосфильм. Его первая повесть «Молодые дирижабли вышла в журнале «Октябрь в 1980 году. Краткая авторская справка о Карене Шахназарове перед повестью «Курьер. Журнал «Юность, №4, 1982, с. 13.

Сейчас апрельского номера «Юности за 1982 год нет даже в оцифрованном виде на сайте издания. А на одном из ресурсов, который занимается реализацией букинистических изданий с автографами, этот номер журнала с подписью Карена Шахназарова от 2 февраля 2019 года сейчас выставлен на продажу за 15 000 рублей.

Повесть переработал в сценарий Александр Бородянский, с кем Шахназаров поставил ряд своих известных картин, включая «Мы из джаза.

История вчерашнего школьника Ивана Мирошникова (Федор Дунаевский) и Кати Кузнецовой (Анастасия Немоляева) по-юношески наивна. Главные герои весьма музыкальны. Иван с матерью (Инна Чурикова) поют дома под гитару модную в то время песню «Трава у дома (музыка Владимира Мигули, слова Анатолия Поперечного) ВИА «Земляне. А в конце фильма он ее насвистывает, когда ссорится с Катей. В квартире Кузнецовых, как у истинных интеллигентов, стоит старинное немецкое фортепиано и Катя с Иваном в четыре руки играют шуточную песенку про козла.

В другом эпизоде на семейном застолье отец Кати (Олег Басилашвили) просит дочь спеть, та отказывается, но тут Иван предлагает: «А давайте я спою. «Соловья Алябьева. Я в школьном хоре пел. И затягивает старательно, но фальшиво. В итоге ему помогает допеть гостья с оперным голосом. Гости настолько тронуты исполнением, что звучит реплика: «Давайте споем «Электричку (имеется в виду очень популярная в 60-х годах песня «Последняя электричка — музыка Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина). И в качестве музыкальных связок в фильме можно услышать «космические композиции Эдуарда Артемьева.

Режиссер Карен Шахназаров, сценарист Александр Бородянский, композитор Эдуард Артемьев, оператор-постановщик Николай Немоляев получили за кинокартину «Курьер в 1988 году Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

«Палата №6» (2009 год)

«Палата №6, современная интерпретация одноименного произведения Антона Чехова, в нынешней подборке одна из самых «немых. Он снят в жанре мокьюментари — имитации стиля съемки документального кино, но на вымышленный сюжет. Поэтому в фильме всего три эпизода, в которых звучит музыка.

Сцена в Москве, когда главный герой, доктор Андрей Рагин (Владимир Ильин), и его приятель, почтмейстер Михаил Аверьянович (Александр Панкратов-Черный), выбрались в столицу, сопровождается джазовой композицией, что может символизировать некую свободу от привычной жизни в провинции. Новогодний вечер в больнице: из магнитофона, который тоже попадает в кадр, слышна песня «Акапулько в исполнении Лаймы Вайкуле (музыка Игоря Крутого, слова Виктора Пеленягрэ), потом сторож Никита (Виктор Соловьев) включает танго и начинаются танцы. Танго выбрано не зря, потому что характер танца по определению весьма драматичный и чувственный. И в самом конце фильма, уже на титрах, зрителей убаюкивает задумчивая одноголосная мелодия. Композиции для фильма написал Евгений Кадимский, а запись осуществил ансамбль солистов оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки.

Фильм получил международное признание и множество наград.

«Белый тигр» (2012 год)

Фантастическая военная драма «Белый тигр была снята по роману «Танкист, или «Белый тигр Ильи Бояшова, который был опубликован в 2008 году. Сценарий тоже написан Кареном Шахназаровым и Александром Бородянским. Интересный пример того, как на протяжении всего фильма используется одна музыкальная тема. Ею стал лейтмотив пилигримов из оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер. Симфонические варианты знаменитой темы проходят через весь фильм. Музыка завладевает зрителем в самом начале, и сразу задает тон парадоксов: торжественное звучание — и сцена захоронения останков бойцов. Оркестр под управлением Игоря Дронова исполнил музыку к фильму.

Главный герой здесь тот же, что и в «Палате №6: персонаж Алексея Верткова уже не душевнобольной Иван Громов, а младший лейтенант, командир полка Иван Найденов. Владимир Ильин исполнил роль начальника госпиталя.

Карен Шахназаров посвятил этот фильм отцу, участнику Великой Отечественной войны. «Белый тигр собрал множество призов и премий в области кинематографа.