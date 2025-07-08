Зрители назвали самую узнаваемую семью советского кино

Порядка 90% россиян назвали Кузякиных из фильма "Любовь и голуби" самой узнаваемой семьей советского кино. Это стало известно из опроса телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", проведенного в преддверии Дня семьи, любви и верности. С результатами исследования ознакомилась Москва 24.

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Для респондентов отобрали 11 кадров с семьями из популярных фильмов. Участники опроса должны были написать названия кинолент и по возможности указать имена и фамилии героев. На первом месте оказалась семья Кузякиных из ленты Владимира Меньшова.

"Автор сценария и одноименной пьесы Владимир Гуркин списал историю и главных героев со своих соседей. Василий и Надежда Кузякины вместе с детьми жили в маленьком городке Черемхово Иркутской области", – отметил телеканал.

Глава семейства и в кино, и в реальности завел курортный роман с сотрудницей управляющей компании, однако любовь к жене оказалась сильнее, поэтому Василий вернулся домой, а супруга смогла простить его.

На втором месте по узнаваемости расположилась семья из другого фильма Меньшова, а именно Екатерина и Александра Тихомировы из ленты "Москва слезам не верит". На кадрах их узнали 87% участников опросов. После премьеры картины Екатериной восхищались даже зарубежные зрительницы.

"Она сумела осуществить все свои мечты: поступила в институт, добилась больших успехов на работе и в одиночку вырастила дочь. А вот любовь к обычному слесарю и тем более переживания из-за него не были понятны иностранкам", – подчеркнул "Мосфильм".

Третье место в опросе заняли персонажи фильма "Родня", который снял Никита Михалков. Марию Коновалову, ее дочь Нину и внучку Иришку узнали 83% респондентов. Отмечается, что Виктор Мережко написал сценарий картины специально под Нонну Мордюкову, исполнительницу главной роли.

Кроме того, фильм позволил открыть трагикомическую сторону актрисы Светланы Крючковой, которая сыграла Нину. Однако артистки на роль Иришки долго не могли найти, поэтому Михалков пошел на эксперимент и пригласил в фильм 9-летнего Федора Стукова.

Четвертой по узнаваемости стала семья Олеванцевых из фильма Олега Бондарева "Мачеха". Главную роль в кинокартине исполнила Татьяна Доронина, которая также предложила идею для ленты.

"В журнале "Огонек" она случайно наткнулась на повесть провинциальной писательницы Марии Халфиной и прониклась до глубины души. Татьяна Васильевна, редко принимающая предложения киношников, сама обратилась к знакомым режиссерам с предложением экранизировать "Мачеху" с ней в главной роли", – добавил телеканал.

При этом и некоторых партнеров по съемочной площадке Доронина выбрала лично. Например, благодаря ей в образе мужа Шуры Павла Олеванцева на экране появился Леонид Неведомский.

На пятом месте исследования расположилась семья Сарафановых, которая стала центром драмы Виталия Мельникова "Старший сын". На кадрах их отметили 79% зрителей.

Основой фильма стала пьеса иркутского драматурга Александра Вампилова. Исполнители главных ролей Евгений Леонов, Николай Караченцов, Наталья Егорова и Владимир Изотов на протяжении съемочного процесса обсуждали сцены, репетировали их и поддерживали друг друга.

Опрос проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". В исследовании приняли участие 3 158 человек.

Между тем самым любимым отечественным "женским" фильмом у россиян является картина Станислава Говорухина "Благословите женщину". Этот фильм в опросе выбрали киноканала "Русский роман" 33% зрителей.

Тем временем новогодняя сказка "Приходи на меня посмотреть" заняла второе место, ее выбрали 24% респондентов, а картина "Артистка" расположилась на третьем месте (14%).