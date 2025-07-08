Актер Космо Джарвис не снимется в «Одиссее» Кристофера Нолана

По данным издания Deadline, звезда «Сёгуна» Космо Джарвис не снимется в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Актёр не может принять участие в съёмках из-за конфликта в рабочем расписании, поскольку ему нужно сыграть главную роль в «Молодом Сталине».

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Вместо Джарвиса в ленте снимется Логан Маршалл-Грин, исполнивший ключевую роль в «Апгрейде». Какая именно роль была у Джарвиса и, соответственно, какая роль досталась Логану, не раскрывается.