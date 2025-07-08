Завершены съемки сериала «Айда!»

Онлайн-кинотеатр START и телеканал НТВ публикуют фото со съёмок драматического сериала "Айда!" со звёздным актёрским составом. Объявлено о завершении съёмочного процесса.

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Многосерийная криминальная драма расскажет о том, как сформировалась "братва" и о разгроме крупнейшей казанской ОПГ "Тяп-Ляп" в конце семидесятых годов прошлого века.

Главный герой - подросток из привилегированной семьи, который переезжает с родителями из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. А его наставником становится идеолог банды "Тяп-Ляп".

В ролях: Владимир Вдовиченков, Алексей Онежен, Никита Кологривый, Даниил Воробьев, Алексей Серебряков, Екатерина Климова, Павел Ворожцов, Олег Каменщиков, Павел Чинарев, Амаду Мамадаков, Александр Аверин, Вадим Мещеряков и другие.

Режиссёр - Олег Асадулин ("Тест на беременность 2", "Снежный человек").

Съемки проходили в Казани, Москве и Подмосковье.

Премьера состоится в этом году, точной даты премьеры пока нет.