Показали фото со съемок фильма «Огненный мальчик»

Кинокомпания "Вольга" анонсирует драму Надежды Михалковой "Огненный мальчик", публикуя фото со съёмок и называя дату премьеры - 6 ноября.

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Синопсис ленты: подросток из обеспеченной семьи Макс оказывается вовлеченным в страшную трагедию, случившуюся в ночном клубе. Чтобы отвести подозрения от сына и сохранить карьеру, мать, не желая вникать во все подробности случившегося, спешно отправляет Макса в глухую провинцию, где он остается один на один со своими демонами. Вдали друг от друга они задумываются об истинном смысле жизни.

В фильме снялась старшая сестра Надежды Никитичны Анна Никитична Михалкова, а также супруга их дяди Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Денис Косиков, Александр Устюгов, Лиза Ищенко, Богдан Голощук и другие.

Это второй полнометражный фильм Надежды Михалковой, дебютировала она в 2018 году с неоднозначно оценённым нестандартным хоррором "Потерянное место".