Первые зрители оценили «Супермена» Джеймса Ганна

Критики и журналисты, посмотревшие фильм «Супермен», поделились своими впечатлениями от него в соцсетях. Первые отзывы оказались крайне положительные — ленту хвалят за многое. Её называют «захватывающим началом» для новой главы киновселенной DC.

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К примеру, кинокритик Брайан Садфилд назвал «Супермена» «смелой, но достоверной» экранизацией истории про культового персонажа DC. Он добавил, что подход Ганна уникален, но при этом сохраняет верность корням персонажа.

Ещё хвалят отличную «химию» на экране между Лоис Лейн и Кларком Кентом (благодаря Дэвиду Коренсвету и Рэйчел Броснахэн), а также отмечают атмосферу блокбастера.

Дэвид Коренсвет играет исключительную версию Супермена с искренностью, героизмом, чистотой и вдохновляющими чертами. «Химия» между Коренсветом и Рэйчел Броснахэн в роли Кларка и Лоис просто зашкаливает.

«Супермен» — это история от чистого сердца, она о юморе и стиле, это смелый, но верный взгляд на культового героя. Дэвид Коренсвет блистает. Многообещающее, захватывающее начало новой эры DC.

Впрочем, нашлись и те, кому лента показалась слабой. Так, Ганна ругают за его клишированный подход к собственным фильмам, а также за то, что для запуска новой главы киновселенной «Супермен» плохо подходит.

«Супермен» — это не то начало вселенной DC, на которое все надеялись. В нём форма преобладает над содержанием.

Джеймс Ганн великолепен в создании зрелищных и фантастических миров, но не так хорош в повествовании. С «Суперменом» всё так же.

Премьера фильма состоится уже 11 июля. «Супермена» покажут и в России, но позже.