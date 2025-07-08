Топ-50 лучших советских фильмов всех времен

Советский кинематограф подарил зрителям немало разноплановых картин: от дореволюционной «Понизовой вольницы» 1908 года до культовых комедий Леонида Гайдая и философских драм Андрея Тарковского. «Лента.ру» публикует топ-50 лучших советских фильмов разных лет. В этой подборке нет классических «новогодних» картин — «Служебный роман», «Джентльменов удачи», «Бриллиантовую руку» и «Иронию судьбы» и так знает вся страна. Зато есть менее известные, но не менее важные проекты, которые помогут по-новому взглянуть на киноискусство Советского Союза.

© кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

«Верные друзья»

Год выхода: 1954

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Михаил Калатозов

Сколько идет: 1 час 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 7.4

В ролях: Василий Меркурьев, Борис Чирков, Александр Борисов, Алексей Грибов

Добрая и смешная история о том, что в каждом серьезном взрослом есть немного детской непосредственности. Дружба сквозь года, наивная любовная линия и хороший юмор.

Три друга детства — Сашка Лапин (Александр Борисов), Борька Чижов (Борис Чирков) и Васька Нестратов (Василий Меркурьев) — уже давно выросли. Теперь они занимаются серьезными делами: один стал экспертом по животноводству, другой — знаменитым на всю Москву хирургом, а третий — академиком архитектуры, который трудится на строительстве столичных высоток.

Когда-то давно друзья договорились, что вместе отправятся в путешествие на бревенчатом плоту. В итоге выполнять данное Сашкой, Борькой и Васькой обещание будут повзрослевшие профессор Лапин, хирург Чижов и академик Нестратов.

«Большая семья»

Год выхода: 1954

Жанр: драма

Режиссер: Иосиф Хейфиц

Сколько идет: 1 час 48 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.2

В ролях: Сергей Лукьянов, Борис Андреев, Вера Кузнецова, Алексей Баталов

Картина, получившая приз Каннского кинофестиваля за лучший актерский состав. Трогательная история большой семьи, в которой все увлечены общим делом — строительством кораблей.

Под одной крышей живут сразу три поколения Журбиных: дед Матвей Дорофеевич (Сергей Лукьянов), его сын Илья (Борис Андреев), внуки Константин (Борис Битюков), Виктор (Сергей Курилов), Антон (Вадим Медведев), Алексей (Алексей Баталов) и внучка Антонина (Ия Арепина). Все они — потомственные рабочие-судостроители.

Несмотря на общую профессию, характеры у всех разные. Самый сложный — у Алексея: он сталкивается с проблемами в отношениях и решает отдалиться от родных.

«Весна на заречной улице»

Год выхода: 1956

Жанр: мелодрама, драма

Режиссеры: Марлен Хуциев и Феликс Миронер

Сколько идет: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.4

В ролях: Нина Иванова, Николай Рыбников, Владимир Гуляев, Валентина Пугачева

Музыкальная мелодрама, ставшая классикой советского кино. Романтическая история о том, на что способна настоящая любовь.

Талантливый сталевар Александр Савченко (Николай Рыбников) работает на крупном металлургическом заводе. Ударник в работе и личной жизни, он не привык к отказам от женщин. Когда в вечернюю школу рабочей молодежи приходит обаятельная учительница русского и литературы по имени Татьяна (Нина Иванова), мужчина решает завоевать ее сердце.

Получив отказ, Савченко понимает, что не готов отступать — кажется, он впервые ощутил настолько искреннее и глубокое чувство.

«Высота»

Год выхода: 1957

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Александр Зархи

Сколько идет: 1 час 34 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.1

В ролях: Николай Рыбников, Инна Макарова, Геннадий Карнович-Валуа, Василий Макаров

Производственная драма о рабочих буднях монтажников-верхолазов, в которой самоотверженность и вера в общее дело побеждает трудности. Эффектные сцены на высоте и максимальное погружение в атмосферу СССР.

Бригада монтажников приезжает на строительство очередного объекта — доменной печи. Рабочими руководят прораб Константин Токмаков (Геннадий Карнович-Валуа) и бригадир Николай Пасечник (Николай Рыбников). Пасечник — бесстрашный верхолаз, который привык рисковать жизнью и вытворять настоящие чудеса на высоте. На стройке он знакомится с милой сварщицей Катей (Инна Макарова) и начинает за ней ухаживать.

Кстати, именно в фильме «Высота» впервые прозвучала песня «Марш верхолазов» («Не кочегары мы, не плотники…»)

«Летят журавли»

Год выхода: 1957

Жанр: военная драма, мелодрама

Режиссер: Михаил Калатозов

Сколько идет: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.3

В ролях: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев, Александр Шворин

Единственная советская картина, удостоившаяся «Золотой пальмовой ветви». Черно-белая драма о любви, войне и тяжелой жизни обычных людей.

Борис (Алексей Баталов) и Вероника (Татьяна Самойлова) любят друг друга и вовсю планируют свадьбу. Однако планам молодых не суждено сбыться — начинается Великая Отечественная война, и Борис добровольно уходит на фронт. Родители Вероники погибают в результате бомбежки, и девушка вынужденно переезжает к семье возлюбленного.

Вскоре за Вероникой начинает ухаживать Марк (Александр Шворин), двоюродный брат Бориса — в отличие от родственника, он получил бронь и смог остаться в тылу. В отчаянии девушка принимает ухаживания и даже соглашается стать женой Марка. Однако она все еще любит и ждет Бориса, виня себя за то, что предала свои чувства.

«Дом, в котором я живу»

Год выхода: 1957

Жанр: военная драма, мелодрама

Режиссеры: Лев Кулиджанов, Яков Сегель

Сколько идет: 1 час 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 7.7

В ролях: Валентина Телегина, Евгений Матвеев, Михаил Ульянов, Владимир Земляникин

Москва, 1935 год. Простая советская семья заселяется в только что построенную коммунальную квартиру на окраине города. В центре сюжета — жизнь Павла (Николай Елизаов) и Клавдии (Валентина Телегина) Давыдовых и их троих детей, Сережи (Владимир Земляникин), Кати (Римма Шорохова) и Константина (Евгений Матвеев). Пока старшие Давыдовы обустраивают быт, младшие пытаются найти свое место в жизни.

Годы идут, дети подрастают, каждый из них находит себе дело по душе. Константин проводит время с соседкой по коммуналке Лидой (Нинель Мышкова), которая устала от вечных командировок своего мужа-геолога. Сергей влюблен в Галю (Жанна Болотова) — подругу детства, которая мечтает об актерской карьере.

Мирная жизнь со своими удачами и невзгодами рушится, когда в жизни героев приходит война. Она заставляет всех изменить отношение к себе и друг другу.

«Евдокия»

Год выхода: 1961

Жанр: драма

Режиссер: Татьяна Лиознова

Сколько идет: 1 час 46 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 7.6

В ролях: Людмила Хитяева, Николай Лебедев, Юрий Ахмадулин, Вера Алтайская

История одной семьи длиной в несколько десятилетий. На экране — слегка романтизированный Советский Союз и искренние герои, которым хочется сопереживать.

«Евдокия» — ранний фильм Татьяны Лиозновой, снявшей сериал «Семнадцать мгновений весны», мелодраму «Три тополя на Плющихе» и музыкальную драму «Карнавал»

В небольшом провинциальном городе живут муж и жена — Евдоким и Евдокия Чернышевы (Людмила Хитяева и Николай Лебедев). Он трудится на заводе, а она следит за хозяйством. Женщина не может иметь детей, но это не мешает семейному счастью: у Евдокии появляются пятеро приемных.

Простая советская жизнь идет своим чередом, конечно, не без своих трудностей и любовных страстей. Дети взрослеют и покидают родной городок, а на пороге уже стоит война.

«Три плюс два»

Год выхода: 1963

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Генрих Оганисян

Сколько идет: 1 час 39 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.4

В ролях: Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Андрей Миронов, Евгений Жариков

Летняя романтическая комедия, в основу которой легла пьеса Сергея Михалкова «Дикари».

Трое друзей — физик Степан (Геннадий Нилов), ветеринар Роман (Андрей Миронов) и дипломат Вадим (Евгений Жариков) — приезжают на морское побережье, чтобы отдохнуть от городской суеты. Выбранное для отпуска место просто идеально — здесь есть все для отдыха «дикарями».

Правда, вскоре спокойный отпуск оказывается под угрозой. К лагерю друзей подъезжает «Запорожец» с двумя девушками. Дрессировщица Зоя (Наталья Фатеева) и актриса Наташа (Наталия Кустинская) утверждают, что молодые люди заняли чужое место. Оказывается, Зоя и Наташа уже много лет отдыхают именно здесь — и этот год не станет исключением. Так начинается борьба за лагерь — ни девушки, ни юноши не хотят уступать такую удобную локацию.

«Я шагаю по Москве»

Год выхода: 1963

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Георгий Данелия

Сколько идет: 1 час 18 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.7

В ролях: Никита Михалков, Алексей Локтев, Галина Польских, Евгений Стеблов

Нежный фильм, ставший олицетворением хрущевской оттепели. Лирическая комедия Георгия Данелии — трогательная история о Москве, любви и молодости. Именно «Я шагаю по Москве» открыла всему Союзу актерский талант Никиты Михалкова.

Один день в столице глазами молодого Коли (Никита Михалков), который просто хочет выспаться после ночной смены. Добраться до дома выходит не сразу — в метро парень встречает монтажника Володю (Алексей Локтев), который прилетел в Москву из Сибири. Новый знакомый совсем не ориентируется в столице, и Коля решает проводить его до нужного дома. Когда Володю кусает собака, героям приходится срочно менять маршрут — идти к Коле, чтобы зашить порванные штаны.

Позже в дело вмешивается Саша (Евгений Стеблов) — призывник, который должен вот-вот женится и просит друга Колю о помощи. Задорный парень с энтузиазмом решает проблемы, а день еще далек от завершения…

«Живет такой парень»

Год выхода: 1964

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Василий Шукшин

Сколько идет: 1 час 41 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.6

В ролях: Леонид Куравлев, Лидия Чащина, Лариса Буркова, Ренита Григорьева

Полнометражный режиссерский дебют Василия Шукшина, снявшего фильмы «Калина красная» и «Печки-лавочки». Жизнеутверждающая картина о молодом парне с добрым сердцем.

Пашка Колокольников (Леонид Куравлев) по прозвищу Пирамидон — обычный советский юноша, который работает водителем грузовика. На протяжении фильма добродушный шофер встречает разных людей — к каждому из них он относится с теплотой и пониманием. Пашка помогает председателю колхоза, налаживает личную жизнь библиотекарши Насти (Лидия Чащина), помогает своему напарнику Кондрату Степановичу (Борис Балакин) и даже совершает настоящий подвиг, спасая нефтебазу от пожара. Пашка мечтает отыскать настоящую любовь и хочет, чтобы всем окружающим его людям было хорошо.

«Республика ШКИД»

Год выхода: 1966

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Геннадий Полока

Сколько идет: 1 час 43 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 7.8

В ролях: Сергей Юрский, Юлия Бурыгина, Павел Луспекаев, Александр Мельников

Озорная комедия о воспитании трудных подростков, в основу которой легла одноименная частично автобиографическая повесть Григория Белых и Леонида Пантелеева.

1920-е, послереволюционный Петроград. Беспризорных детей, которые разгуливают по улицам города, отправляют в специальные школы-интернаты. Школа-коммуна имени Достоевского, или просто ШКИД, готовится принять первых учеников. Однако обучение малолетних беспризорников оказывается гораздо сложнее, чем представляли педагоги.

Дети, привыкшие жить по уличным законам, не признают авторитет директора Виктора Николаевича Сорокина (Сергей Юрский). Сам Викниксор (так директора прозвали шкидовцы) не собирается сдаваться — спокойный, вежливый и интеллигентный мужчина хочет превратить уличных оборванцев в честных людей.

«Доживем до понедельника»

Год выхода: 1968

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Станислав Ростоцкий

Сколько идет: 1 час 46 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.8

В ролях: Вячеслав Тихонов, Ирина Печерников, Нина Меньшикова, Михаил Зимин

Честная картина о школе, ставшая классикой советского кино. Уставший педагог наблюдает за жизнью коллег и учеников и пытается решиться на увольнение.

Четверг, пятница и суббота в советской школе глазами учителя истории Ильи Семеновича Мельникова (Вячеслав Тихонов). Он холост, живет с матерью и тяжело переживает кризис среднего возраста. Ситуацию усугубляет появление новой преподавательницы Натальи Сергеевны Гореловой (Ирина Печерникова). Девушка, которая раньше училась у Мельникова, явно питает к бывшему наставнику нежные чувства. Наталья не может справиться с наглыми подростками и просит Мельникова о помощи.

Пока уставший историк разбирается с буйным классом, другие учителя сталкиваются с профессиональным выгоранием, а ученики — с неловкими влюбленностями.

Снял картину Станислав Ростоцкий, дважды номинированный на «Оскар» за фильмы «А зори здесь тихие» и «Белый Бим Черное ухо». Среди других работ режиссера — мелодрама «Дело было в Пенькове» и историческая драма «И на камнях растут деревья»

«Три тополя на Плющихе»

Год выхода: 1968

Жанр: мелодрама

Режиссер: Татьяна Лиознова

Сколько идет: 1 час 19 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.8

В ролях: Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Вячеслав Шалевич, Алевтина Румянцева

Черно-белая мелодрама Татьяны Лиозновой. Очень личное и честное кино о глубоких переживаниях взрослых людей.

Анна Григорьевна, или просто Нюра (Татьяна Доронина), — обычная деревенская женщина, которая приезжает в столицу, чтобы продать домашнюю ветчину. Дома Нюру ждут муж и двое детей. Первым человеком, которого обаятельная провинциалка встречает в столице, становится водитель такси Саша (Олег Ефремов). Он сдержан, строг и вежлив, она полна энергии, улыбчива и любит поговорить. Случайная встреча двух людей из разных миров внезапно оказывается очень важной.

В одной из сцен фильма героиня Дорониной исполняет песню «Нежность» Александры Пахмутовой («Опустела без тебя земля…»).

«Белорусский вокзал»

Год выхода: 1971

Жанр: драма

Режиссер: Андрей Смирнов

Сколько идет: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 7.7

В ролях: Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Всеволод Сафонов

Одно из лучших произведений о Великой Отечественной войне, в котором нет ни сцен сражений, ни звуков взрывов. События происходят через много лет после Великой Победы.

В 1945 году четверо сослуживцев расстались на Белорусском вокзале. Через год после этого они встречались на дне рождения командира Валентина Матвеева. Теперь же, двадцать с лишним лет спустя, Виктор Харламов (Алексей Глазырин), Иван Приходько (Евгений Леонов), Николай Дубинский (Анатолий Папанов) и Алексей Кирюшин (Всеволод Сафонов) вновь собираются вместе, чтобы похоронить Матвеева. Поминки боевого товарища срываются — тогда четверо давних друзей решают отыскать в Москве тихое место, где можно просто посидеть и поговорить.

У каждого из них уже давно свои жизни. Бывшие сослуживцы — нынешние директор завода, бухгалтер, журналист и слесарь — вспоминают свою боевую молодость и покойного командира.

«Старики-разбойники»

Год выхода: 1972

Жанр: комедия, криминальная драма

Режиссер: Эльдар Рязанов

Сколько идет: 1 час 32 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.3

В ролях: Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, Георгий Бурков

Криминальная трагикомедия Эльдара Рязанова с Юрием Никулиным в главной роли. Теплая история о том, что не стоит бояться старости.

Следователь Николай Сергеевич Мячиков (Юрий Никулин) узнает о том, что его хотят отправить на пенсию. Начальство утверждает, что за последние месяцы Мячиков не раскрыл ни одного преступления, хотя истинная причина сокращения кроется в другом: на место Николая Сергеевича метит молодой и «блатной» Юрий Проскудин (Андрей Миронов).

Чтобы не остаться без работы, следователь решает доказать свою полезность. Вместе со своим пожилым товарищем, инженером Валентином Петровичем Воробьевым (Евгений Евстигнеев), он готовит настоящее ограбление. Мячиков собирается раскрыть совершенное им же преступление, заработать уважение начальства и сохранить свою любимую работу, но все, естественно, идет не по плану.

«Солярис»

Год выхода: 1972

Жанр: научная фантастика, драма

Режиссер: Андрей Тарковский

Сколько идет: 2 часа 49 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8 и 7.9

В ролях: Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Юри Ярвет, Владислав Дворжецкий

Тягучая научная фантастика от Андрея Тарковского, выигравшая Гран-при Каннского кинофестиваля. В основе сюжета — одноименный роман польского фантаста Станислава Лема.

В будущем земляне покоряют галактику и исследуют далекие планеты. Полузаброшенная станция вращается вокруг пустынной планеты Солярис, полностью покрытой Океаном. Некоторые ученые предполагают, что этот Океан — единый организм, обладающий разумом. На космической станции работает всего три человека, исследования ни к чему не приводят, а на Земле задумываются о прекращении финансирования проекта.

Чтобы оценить ситуацию, на станцию «Солярис» прибывает психолог Крис Кельвин (Донатас Банионис). Он с ужасом узнает, что один из сотрудников станции погиб, а два других практически сошли с ума. Кельвин не верит в рассказы выживших ровно до тех пор, пока не начинает видеть свою жену Хари (Наталья Бондарчук), недавно ушедшую из жизни.

«Москва — Кассиопея»

Год выхода: 1974

Жанр: научная фантастика, приключенческий детектив

Режиссер: Ричард Викторов

Сколько идет: 1 час 23 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 6.6

В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Василий Меркурьев, Лев Дуров, Юрий Медведев

Добрая и слегка наивная история о советских школьниках, покоряющих космическое пространство. Это первая часть дилогии о межзвездных путешествиях — продолжение фильма под названием «Отроки во Вселенной» вышла через год после «Москвы — Кассиопеи».

Талантливый школьник Витя Середа (Михаил Ершов) представляет проект космического корабля «Заря». Судно должно отправиться к далекому созвездию Кассиопеи — земные приборы уже некоторое время фиксируют сигнал, исходящий из этой точки галактики. Академики, слушающие выступление Вити, уверяют его, что проект не получится реализовать, ведь полет до Кассиопеи займет двадцать шесть лет. Середа уверенно отвечает, что все получится, если членами экипажа станут несовершеннолетние школьники — в конце полета им будет всего сорок лет.

В итоге проект Вити Середы воплощается в жизнь, и шестеро школьников отправляются на зов Кассиопеи. Они еще не знают, что на борту находится седьмой пассажир — местный хулиган Федя Лобанов (Владимир Басов-младший).

«Здравствуйте, я ваша тетя!»

Год выхода: 1975

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Виктор Титов

Сколько идет: 1 час 38 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.4

В ролях: Александр Калягин, Михаил Козаков, Армен Джигарханян, Валентин Гафт

Советская версия английской пьесы «Тетка Чарли». Название «Здравствуйте, я ваша тетя!» — это фраза, которую произносит героиня Фаины Раневской в комедии «Легкая жизнь».

Безработный британец Бабс Баберлей (Александр Калягин) пытается скрыться от преследования полиции и забирается в чей-то особняк. Проникнув внутрь, он переодевается в чужую женскую одежду и знакомится с двумя юношами — живущим в этом доме аристократом Чарли (Михаил Любезнов) и его товарищем Джеки (Олег Шкловский). Находчивые молодые люди предлагают мошеннику сделку и представляют Бабса как свою тетушку Розу.

Донна Роза — богатая вдова из Бразилии, которая должна вскоре навестить Чарли. Только ее влияние и авторитет могут помочь Джеки и Чарли обрести счастье — молодые люди мечтают жениться на девушках-сиротах, которых давно и сильно любят.

«Восхождение»

Год выхода: 1976

Жанр: военная драма

Режиссер: Лариса Шепитько

Сколько идет: 1 час 46 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.2

В ролях: Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Анатолий Солоницын, Сергей Яковлев

«Восхождение» только на первый взгляд кажется обычной военной драмой. Под понятной сюжетной оболочкой скрывается глубокая притча о самоотверженности и честности.

Зима 1942-го, Белоруссия оккупирована немецкими захватчиками. Чтобы помочь своему отряду, партизаны Николай Рыбак (Владимир Гостюхин) и Борис Сотников (Борис Плотников) отправляются в ближайшее село на поиски пищи. Когда мужчины возвращаются обратно, их замечают полицаи

. Партизанов берут в плен и предлагают им сделку: информация об отряде в обмен на жизнь.

Напуганный Рыбак соглашается сотрудничать, а Сотников на сделку с собственной совестью идти отказывается. Теперь принципиального партизана ждет ужасная смерть.

«Старший сын»

Год выхода: 1976

Жанр: драма

Режиссер: Виталий Мельников

Сколько идет: 2 часа 14 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.9

В ролях: Евгений Леонов, Николай Караченцов, Наталья Егорова, Владимир Изотов

Два студента-ловеласа Владимир Бусыгин (Николай Караченцов) и Семен Севостьянов — Сильва (Михаил Боярский) едут в пригород с девушками, с которыми только что познакомились. Парни надеются, что знакомство перерастет в бурный роман, но сталкиваются с суровым отказом. Друзья не только упускают девушек, но и опаздывают на последнюю электричку до дома.

Теперь они готовы пойти на все, лишь бы не остаться ночевать на улице. Внезапно у Владимира появляется очень необычный и рискованный план. Он замечает местного жителя с двумя с детьми и решает прикинуться его внебрачным сыном.

Авантюра работает — Андрей Григорьевич Сафронов (Евгений Леонов) признается, что когда-то давно встречался с женщиной Галиной и мог не знать о том, что та родила от него ребенка. Искренняя радость «отца» удивляет и смущает Владимира, но он не планирует сознаваться в обмане.

«По семейным обстоятельствам»

Год выхода: 1978

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Алексей Коренев

Сколько идет: 2 часа 8 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 7.6

В ролях: Галина Польских, Евгения Ханаева, Евгений Евстигнеев, Марина Дюжева

Супруги Лида (Марина Дюжева) и Игорь (Евгений Стеблов) задумываются о том, чтобы завести ребенка. Однако мать Лиды Галина Аркадьевна (Галина Польских) резко против этой затеи — она работает и не собирается помогать молодым с воспитанием внука.

Компромисса достигнуть не получается, и Галина Аркадьевна решает разменять свою квартиру, чтобы получить две отдельные жилплощади. Однако во время поисков новой квартиры Галина знакомится с художником Николаем Павловичем (Евгений Евстигнеев), влюбляется и переезжает жить к нему.

Кажется, что проблемы остались позади, однако Галина быстро понимает, что совершила ошибку. Николай живет вместе с матерью — строгой Изольдой Тихоновной (Евгения Ханаева), которая начинает изводить свою новую невестку.

«Тот самый Мюнхгаузен»

Год выхода: 1979

Жанр: фэнтези, комедия, драма

Режиссер: Марк Захаров

Сколько идет: 2 часа 14 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.3

В ролях: Олег Янковский, Инна Чурикова, Александр Абдулов, Леонид Ярмольник

Переосмысление классической истории барона Мюнхгаузена. Светлая, местами комичная и немного грустная история о мечтателе, который бросил вызов обществу скучных людей. Актерский бенефис Олега Янковского.

Конец XVIII века, немецкий город Ганновер. Барон Карл Мюнхгаузен (Олег Янковский) — известный фантазер, веселящий окружающих своими историями. Он живет в замке вместе со своей возлюбленной Мартой (Елена Коренева), но никак не может взять ее в жены. Дело в том, что барон уже женат на баронессе Якобине (Инна Чурикова). Женщина воспитывает взрослого сына Феофила (Леонид Ярмольник) и, хоть и давно живет отдельно, не хочет разводиться.

Чтобы герцог разрешил Мюнхгаузену развестись с Якобиной и обвенчаться с Мартой, барон должен признать, что все его истории — сплошные небылицы.

«Тот самый Мюнхгаузен» — одна из самых ярких работ Марка Захарова. Не менее актуально смотрятся и другие фэнтезийные притчи режиссера: «Обыкновенное чудо», «Формула любви» и «Убить дракона»

«Обыкновенное чудо»

Год выхода: 1979

Жанр: фэнтези, мюзикл, комедийная мелодрама

Режиссер: Марк Захаров

Сколько идет: 2 часа 17 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8

В ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Евгений Леонов, Александр Абдулов

Немного меланхоличная и очень трогательная история о любви. Фильм Марка Захарова со звездным кастом: Олег Янковский, Александр Абдулов, Евгений Леонов, Андрей Миронов и другие.

Волшебник (Олег Янковский) живет в уединении со своей любимой женой (Ирина Купченко). Чтобы развлечься, он сочиняет сказки, герои которых оживают и навещают своего создателя. Однажды Волшебник придумывает сказку наоборот: превращает медведя в человека и говорит ему, что тот вернет свой истинный облик после поцелуя прекрасной принцессы. Вскоре Медведь (Александр Абдулов) и правда встречает Принцессу (Евгения Симонова) — она гостит в доме Волшебника вместе со своим отцом, Королем (Евгений Леонов).

Юноша и девушка мгновенно влюбляются друг в друга, но им не суждено быть вместе — если Принцесса поцелует возлюбленного, тот навсегда превратится в зверя. Напуганный Медведь сбегает, а разочарованная Принцесса решает выйти замуж за первого встречного.

«Осенний марафон»

Год выхода: 1979

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Режиссер: Георгий Данелия

Сколько идет: 1 час 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.8

В ролях: Олег Басилашвили, Наталья Гундарева, Марина Неёлова, Евгений Леонов

Меланхоличная трагикомедия Геогрия Данелии — грустная история о слабохарактерном человеке, который запутался в собственной жизни.

Андрей Бузыкин (Олег Басилашвили) — талантливый переводчик и опытный преподаватель университета — проходит через кризис среднего возраста. Он запутался в личной жизни и не может выбрать между уставшей от быта женой Ниной (Наталья Гундарева) и любовницей Аллой (Марина Неелова). Алла любит Бузыкина и хочет построить с ним настоящую семью.

На работе дела тоже идут неважно. Андрей не может отказать своим коллегам, поэтому совершает утомительные утренние пробежки с профессором Хансеном (Норберт Кухинке) и безвозмездно помогает своей бывшей однокурснице Варваре (Галина Волчек), которая нагло эксплуатирует Бузыкина. Уставший от собственной нерешительности герой пытается что-то изменить, но слишком мягкий характер не дает ему довести начатое до конца.

«Пираты XX века»

Год выхода: 1980

Жанр: приключенческий боевик, криминальный триллер

Режиссер: Борис Дуров

Сколько идет: 1 час 26 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 6.7

В ролях: Николай Еременко-младший, Петр Вельяминов, Талгат Нигматулин, Рейн Арен

Остросюжетный боевик, который стал настоящим хитом и заработал звание самого кассового советского фильма.

>87 млн зрителей посмотрели фильм «Пираты XX века» в кинотеатрах СССР

Корабль-сухогруз «Нежин» перевозит большую партию опиума. Приобретенное за рубежом вещество планируют использовать в фармакологической промышленности. Во время плавания на борт сухогруза попадает загадочный человек по имени Салех — он утверждает, что спасся с другого грузового судна. Вскоре на пути «Нежина» возникает покинутое судно «Меркурий», а ситуация начинает выглядеть довольно подозрительно.

В итоге экипаж «Нежина» попадает в ловушку, и их корабль переходит под контроль современных пиратов. Советские моряки изо всех сил пытаются отбить натиск захватчиков, но пираты оказываются по-настоящему безжалостными людьми.

«Сталкер»

Год выхода: 1980

Жанр: научная фантастика, драма, приключенческий детектив

Режиссер: Андрей Тарковский

Сколько идет: 2 часа 43 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.0

В ролях: Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Алиса Фрейндлих

Запутанный научно-фантастический фильм Андрея Тарковского, ставший общепризнанной классикой мирового кино. Сценарий для фильма написали писатели-фантасты Аркадий и Борис Стругацкие. В основе сюжета — их повесть «Пикник на обочине».

В мрачном вымышленном мире, где живет главный герой по прозвищу Сталкер (Александр Кайдановский), существует некая Зона — территория, которая пережила контакт с внеземной цивилизацией. Сейчас Зона — это закрытая территория, где происходят странные явления и периодически исчезают люди.

Сталкер зарабатывает тем, что водит нелегальные экспедиции по Зоне. Поговаривают, что где-то в центре этой аномальной территории находится комната, способная исполнить любое желание. Под руководством Сталкера на поиски Комнаты отправляются Писатель (Анатолий Солоницын), мечтающий выйти из творческого кризиса, и Профессор (Николай Гринько), который преследует собственные интересы.

«Вам и не снилось…»

Год выхода: 1980

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Илья Фрэз

Сколько идет: 1 час 26 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 7.8

В ролях: Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, Ирина Мирошниченко

Трепетная история о первой любви. Подростки с большой нежностью тянуться друг к другу, пока взрослые пытаются помешать их отношениям.

Ученица старших классов Катя Шевченко (Татьяна Аксюта) переводится в новую школу. Там девочка знакомится с одноклассником Ромой Лавочкиным (Никита Михайловский). Между Катей и Ромой вспыхивают чувства, и старшеклассники начинают встречаться.

Окружающие реагируют на эти отношения по-разному. Мать Кати Людмила (Ирина Мирошниченко) счастливо вышла замуж во второй раз, поэтому чувства дочери вызывают в ней искреннюю радость. Отец Ромы Константин (Альберт Филозов) тоже поддерживает своего сына. А вот жена Константина (Лидия Федосеева-Шукшина) от происходящего не в восторге, ведь до сих пор ревнует Константина к его первой возлюбленной — катиной маме.

«Мужики!..»

Год выхода: 1981

Жанр: драма

Режиссер: Искра Бабич

Сколько идет: 1 час 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 7.6

В ролях: Александр Михайлов, Ирина Иванова, Петр Глебов, Вера Альховская

Советская мелодрама о том, что значит быть настоящим мужчиной. Суровый шахтер берет на воспитание троих детей.

Шахтер Павел Зубов (Александр Михайлов) провел в Заполярье больше десяти лет. Отслужив в армии, он решил не возвращаться домой — бывшая невеста Настя ему изменила. Узнав, что его отец тяжело болен, Павел все же приезжает в родное село.

Там его ждет еще одна новость — оказывается, невеста была верна Павлу и даже родила от него дочь Полину (Ирина Иванова). После этого у женщины появилось еще два ребенка — Павлик (Петр Крылов) и приемный Степа (Михаил Бузылев-Крэцо). Недавно Настя ушла из жизни, и детей теперь ждет детский дом. Почувствовав ответственность за судьбу сирот, Павел решает лично заняться их воспитанием.

«Не могу сказать "прощай"»

Год выхода: 1982

Жанр: мелодрама, драма

Режиссер: Борис Дуров

Сколько идет: 1 час 31 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 6.4

В ролях: Сергей Варчук, Анастасия Иванова, Татьяна Паркина, Александр Коршунов, Александр Савченко

Трогательная мелодрама об исцеляющей любви. Скромная и тихая Лида Тенякова (Анастасия Иванова) знакомится с обаятельным спортсменом Сергеем (Сергей Варчук) и сразу же в него влюбляется. Мужчина проводит с девушкой ночь, а после оставляет ее ради красавицы Марты (Татьяна Паркина).

Вскоре Сергей и Марта играют свадьбу. В погоне за большими заработками мужчина устраивается на работу в леспромхоз. В один из рабочих дней происходит ужасное — на Сергея падает дерево и бывший спортсмен больше не может ходить.

Марта, не выдержавшая жизни с инвалидом, бросает Сергея, и тот окончательно утрачивает веру в жизнь. Однако на помощь бывшему возлюбленному приходит Лида — она готова забыть про обиды прошлого и поддержать человека, которого когда-то полюбила.

«Влюблен по собственному желанию»

Год выхода: 1982

Жанр: комедийная мелодрама, драма

Режиссер: Сергей Микаэлян

Сколько идет: 1 час 24 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.3

В ролях: Олег Янковский, Евгения Глушенко, Всеволод Шиловский, Ирина Резникова

Забавная романтическая комедия с Олегом Янковским в роли обаятельного пьяницы.

Когда-то давно Игорь Брагин (Олег Янковский) был подающим надежды спортсменом, а сейчас работает на заводе и практически беспробудно пьет. Унылая жизнь Игоря меняется, когда он знакомится с серьезной библиотекаршей Верой (Евгения Глушенко). Брагин надеется, что сможет выпросить у сердобольной женщины деньги на выпивку, но Вера быстро разгадывает план бывшего спортсмена.

Она предлагает уставшему от всего вокруг Брагину необычный эксперимент: провести аутотренинг, который поможет двум совершенно непохожим людям влюбиться друг в друга.

«Вокзал для двоих»

Год выхода: 1982

Жанр: мелодрама, драма

Режиссер: Эльдар Рязанов

Сколько идет: 2 часа 21 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.8

В ролях: Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Никита Михалков, Нонна Мордюкова

Мелодрама Эльдара Рязанова, которая до сих пор смотрится актуально. Неуверенный в себе интеллигент и дерзкая особа встречаются на провинциальном вокзале. Блестящие актерские работы Людмилы Гурченко и Олега Басилашвили.

Пианист Платон Рябинин (Олег Басилашвили) едет навестить пожилого отца в город Грибоедов. Когда поезд останавливается на станции Заступинск где-то под Воронежем, Рябинин вместе с другими пассажирами отправляется в привокзальный буфет. Местный обед оказывается настолько невкусным, что Платон отказывается за него платить.

Эта выходка привлекает внимание буфетчицы Веры (Людмила Гурченко). Девушка требует, чтобы мужчина заплатил за еду. Пока Вера и Платон выясняют отношения, поезд Рябинина уходит, и пианист застревает на вокзале Заступинска.

«Полеты во сне и наяву»

Год выхода: 1982

Жанр: драма

Режиссер: Роман Балаян

Сколько идет: 1 час 26 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.5

В ролях: Олег Янковский, Олег Табаков, Людмила Гурченко, Елена Костина

Трагикомедия о кризисе среднего возраста. Три дня из жизни советского «лишнего человека» и одна из лучших ролей Олега Янковского.

Сергею Макарову (Олег Янковский), который работает в архитектурном бюро, скоро исполнится сорок лет. Кажется, что у него есть все, что нужно: неплохая работа, верная жена Наташа (Людмила Зорина) и умница-дочь. Сергей отпрашивается с работы, чтобы встретить мать, которая должна приехать на его юбилей, но вместо этого едет на свидание с молодой Алисой (Елена Костина).

Внезапно жизнь Сергея начинает катиться под откос: Наташа узнает об измене, начальство угрожает увольнением, а Алиса быстро теряет интерес к сорокалетнему любовнику. Покинутый всеми мужчина бесцельно блуждает по городу, пытаясь хоть немного разобраться в себе.

«Одиноким предоставляется общежитие»

Год выхода: 1983

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Самсон Самсонов

Сколько идет: 1 час 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 6.8

В ролях: Наталья Гундарева, Александр Михайлов, Тамара Семина, Фрунзик Мкртчян

Изобретательная мелодрама работает по классической для ромкомов схеме: герои, которые поначалу терпеть друг друга не могут, постепенно сближаются. Атмосферности происходящему добавляет место действия — женское общежитие.

Вера Голубева (Наталья Гундарева) работает на текстильном комбинате. У нее есть необычное хобби — Голубева ищет женихов для своих подруг и соседок. К работе сводницы женщина подходит максимально ответственно: дает объявления в газеты, ищет потенциальных женихов по всему Советскому Союзу и проводит тщательный отбор кандидатов. При этом у самой Веры с личной жизнью как-то не складывается.

Нового коменданта общежития, отставного моряка Виктора Фролова (Александр Михайлов), деятельность Веры не радует. Когда-то давно от него ушла жена — с тех пор Виктор ищет в поступках женщин какой-то подвох, а Веру считает нелегальной свахой. Конфликт коменданта и сводницы набирает обороты, но постепенно герои понимают, что оба действуют из благих побуждений.

«Пацаны»

Год выхода: 1983

Жанр: криминальная драма

Режиссер: Динара Асанова

Сколько идет: 1 час 36 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.5

В ролях: Валерий Приемыхов, Ольга Машная, Андрей Зыков, Екатерина Васильева и другие

Практически документальная картина о жизни трудных подростков в СССР. Социальное исследование Динары Асановой, которое трогает до глубины души.

Павел Антонов (Валерий Приемыхов) руководит летним спортивно-трудовым лагерем. К нему попадают трудные подростки — у некоторых из них уже были серьезные проблемы с законом. Павел вступается за пятнадцатилетнего Вову Киреева (Андрей Зыков), которому грозит тюремный срок за воровство. Получив годовую отсрочку, Киреев отправляется в летний лагерь вместе с другими ребятами.

Молодые хулиганы постепенно «оттаивают» и приспосабливаются к обычной подростковой жизни: живут в палатках, работают на полях, общаются друг с другом и даже ходят на вечерние танцы.

«Чучело»

Год выхода: 1984

Жанр: драма

Режиссер: Ролан Быков

Сколько идет: 2 часа 7 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8 и 7.7

В ролях: Кристина Орбакайте, Юрий Никулин, Елена Санаева, Дмитрий Егоров, Ксения Филиппова

Очень тяжелая и честная история о том, насколько жестокими могут быть подростки. Фильм снят по одноименной повести Владимира Железникова, в главной роли — юная Кристина Орбакайте.

Школьница Лена Бессольцева (Кристина Орбакайте) приходит в новую школу. Девочка сразу же сталкивается с презрительным отношением со стороны одноклассников — оказывается, ее деда (Юрий Никулин) в городе считают странным.

Бессольцева пытается не обращать внимания на издевки, но это только усугубляет ситуацию, ей дают обидное прозвище — Чучело. Несмотря на жестокость остальных детей, Лена не теряет своих добрых качеств и даже берет на себя вину за поступок, который не совершала. Тем временем травля Лены с каждым днем набирает обороты…

«Самая обаятельная и привлекательная»

Год выхода: 1985

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Геральд Бежанов

Сколько идет: 1 час 21 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.4

В ролях: Ирина Муравьева, Татьяна Васильева, Александр Абдулов, Леонид Куравлев

Один из самых ярких фильмов перестройки с непревзойденными Ириной Муравьевой и Александром Абдуловым.

Надя Клюева (Ирина Муравьева) работает инженером в конструкторском бюро. Она талантливый специалист и практически все время проводит на работе — на личную жизнь не остается ни сил, ни желания. Единственное развлечение, которое приносит Наде удовольствие, — партия в настольный теннис с коллегой, техником Геной (Владимир Носик).

Однажды девушка встречает Сусанну (Татьяна Васильева), с которой когда-то училась в школе. Сусанна замужем, работает социологом и шикарно выглядит. Одноклассница решает помочь Наде — научить свою давнюю подругу «научным» методам обольщения и наконец наладить ее личную жизнь. Идеальным кандидатом на пост Надиного кавалера становится местный ловелас Володя Смирнов (Александр Абдулов).

«Иди и смотри»

Год выхода: 1985

Жанр: военная драма

Режиссер: Элем Климов

Сколько идет: 2 часа 16 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.3

В ролях: Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас

Один из лучших фильмов о войне. Это кино поражает своей жестокостью и реалистичностью: при просмотре хочется закрыть глаза, чтобы не видеть ужасов, творящихся на экране. Но, подчиняясь названию, нужно «идти и смотреть» — этот опыт точно запомнится на всю жизнь.

Белорусская ССР, 1943 год. Великая Отечественная война в самом разгаре. Шестнадцатилетний деревенский парень по имени Флера (Алексей Кравченко) решает вступить в партизанский отряд. Он знакомится с девушкой Глашей (Ольга Миронова), и вскоре решает покинуть отряд, ведь старшие не разрешают ему идти в бой.

Когда немцы обстреливают лес, в котором прячутся партизаны, Флера и Глаша вынуждены бежать. Выжившие решают вернуться в родную деревню Флеры и даже не представляют, какие ужасы их там ждут.

«Курьер»

Год выхода: 1986

Жанр: драма, комедия, мелодрама

Режиссер: Карен Шахназаров

Сколько идет: 1 час 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.8

В ролях: Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Олег Басилашвили, Инна Чурикова

Настоящее советское драмеди, в котором остроумные шутки мастерски смешиваются с правдой жизни. Кино Карена Шахназарова о молодом парне, который пытается найти свое место в жизни, стало голосом целого поколения.

1986 год. После развода родителей Иван (Федор Дунаевский) живет с матерью. Он только закончил школу, провалил вступительные в вуз и собирается вскоре уйти в армию. Чтобы сын не сидел без дела, мать устраивает Ивана курьером в журнал «Вопросы познания».

В первый рабочий день Иван знакомится с Катей (Анастасия Немоляева) — дочерью профессора Кузнецова (Олег Басилашвили). Молодые люди начинают встречаться, но вскоре понимают, что принадлежат разным мирам. Масла в огонь подливают дерзкие высказывания Ивана — он даже не пытается найти общий язык со взрослыми людьми.

В конце восьмидесятых в СССР вышло много ярких фильмов про бунтующую молодежь. Среди них — «"Авария" — дочь мента» и «Маленькая Вера»

«Холодное лето пятьдесят третьего…»

Год выхода: 1987

Жанр: криминальная драма, триллер, боевик

Режиссер: Александр Прошкин

Сколько идет: 1 час 42 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.8 и 7.8

В ролях: Валерий Приемыхов, Анатолий Папанов, Виктор Степанов, Нина Усатова

Двое политзаключенных защищают деревню от преступной банды. Один из главных фильмов перестройки, последняя роль легендарного Анатолия Папанова. Драма, которая умудряется вместить в себя историю целой страны — со всеми ее неприглядными сторонами.

1953 год, после смерти Сталина и масштабной амнистии 27 марта на свободе оказались сотни агрессивных уголовников. В полузаброшенной деревне на Крайнем Севере живут двое ссыльных политзеков: пожилой трудолюбивый Копалыч (Анатолий Папанов) и ленивый Лузга (Валерий Приемыхов).

В деревню приезжает участковый милиционер Манков (Виктор Степанов). Он рассказывает местным жителям, что шестеро амнистированных убили его коллегу и пустились в бега. Теперь банда бывших уголовников во главе с суровым Бароном (Владимир Головин) планирует захватить всю деревню.

«Завтра была война»

Год выхода: 1987

Жанр: драма

Режиссер: Юрий Кара

Сколько идет: 1 час 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.7

В ролях: Сергей Никоненко, Нина Русланова, Вера Алентова, Наталья Негода

Недетское кино о школьниках накануне войны. На черно-белых кадрах — жизнь обычных советских старшеклассников, которая скоро изменится до неузнаваемости. Финальные минуты фильма — настоящая квинтэссенция боли и безысходности.

1940 год, начало учебного года. В центре истории — идейная староста Искра Полякова (Ирина Чериченко) и ее одноклассница Вика Люберецкая (Юлия Тархова). Свободолюбивая Вика читает стихи Есенина и даже дает подруге книгу его стихов. Искра «кабацкого певца» Есенина недолюбливает. Постепенно отношение старосты к творчеству поэта меняется, а вместе с этим меняются и ее взгляды на жизнь.

Когда отца Вики, директора авиазавода Леонида Люберецкого (Владимир Заманский) внезапно объявляют «врагом народа», одноклассники девочки не понимают, как реагировать на произошедшее. Они, естественно, сознательные граждане. Но куда важнее то, что они просто дети, которые верят в добро.

Классика советского кино: еще 10 фильмов