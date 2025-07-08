Опубликован топ-10 лучших российских сериалов 2025 года

В редакции "Кинопоиска" подвели итоги прошедшего полугодия для российских сериалов.

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Топ был составлен путём голосования сотрудников редакции. В него попали проекты, стартовавшие или завершившиеся до середины июня текущего года.

Первое место занял "Аутсорс" (18+), далее следуют "Подслушано в Рыбинске" и "Между нами химия".

В первую пятёрку также попали "Телохранители, 2-й сезон" и "Урок".

В десятке: "Фишер. Затмение", "Про это самое", "Чужие деньги", "Актёрище" и третий сезон "Почки".

Ранее зарубежный киноагрегатор Metacritic (заблокирован в РФ) составил рейтинг лучших сериалов 2025 года, который возглавил "Переходный возраст".