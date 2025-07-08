Вышел трейлер комедии «‎Притворись моим мужем»‎

Опубликован трейлер полнометражной комедии "Кинокомпании братьев Андреасян" "Притворись моим мужем".

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Лента выйдет в онлайн-кинотеатрах KION, Okko, Wink и на других площадках.

Главная героиня - бизнес-леди Виктория, которая вот-вот заключит крупную сделку с инвесторами из ОАЭ. Однако контракт оказывается под угрозой, ведь восточные партнеры готовы сотрудничать лишь с семейными женщинами. Она решается выдать за жениха своего подчиненного Романа, которого играет Дмитрий Власкин.

Власкин также занял режиссёрское кресло.

В ролях: Павел Прилучный, Диана Пожарская, Юрий Кузнецов, Софья Зайка, Денис Самойлов, Николай Наумов и другие.