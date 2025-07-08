Готовится фильм про игрушечные автомобили Hot Wheels

Компании Warner Bros. и Mattel разрабатывают лайв-экшн-фильм, основанный на популярном бренде игрушечных автомобилей Hot Wheels ("Горячие колёса"). Об этом сообщает издание Deadline.

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Режиссёром картины выступит Джон М. Чу ("Злая", "Безумно богатые азиаты"), над сценарием работают Джуэл Тейлор и Тони Реттенмайер ("Крид 2"). Детали сюжета неизвестны.

Франшиза Hot Wheels была запущена в 1968 году. В Голливуде над киноадаптацией работали с 2003 года - в разное время её могли снять МакДжи ("Ангелы Чарли") и Джастин Лин ("Форсаж").