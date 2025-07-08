Завершены съемки пилота комедии «Повар под прикрытием»‎

Телеканал ТНТ и студия SVERDLOVSK объявили о завершении съёмок пилота комедии "Повар под прикрытием" и опубликовали фото с площадки в Москве.

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Главная героиня - повар с тридцатилетним стажем по имени Надя. Она руководит столовой рядом с отделением полиции. Её сын Паша работает оперуполномоченным и помогает матери с бизнесом. Однажды полиция узнаёт, что влиятельный бизнесмен ищет себе нового личного повара - и это шанс подобраться к нему максимально близко. Надя решает внедриться в дом подозреваемого под видом повара.

Режиссёр - Евгений Шелякин ("Красный 5", "Тётя Марта").

В ролях: Гоша Куценко, Ирина Пегова, Филипп Ершов, Алексей Золотовицкий, Алексей Розин, Мария Лисовая, Денис Кутузов и другие.

В числе продюсеров - Сергей Светлаков, Тина Канделаки и другие.

Премьера комедийного сериала должна состояться в новом телесезоне на ТНТ.