Завершены съемки пилота комедии "Повар под прикрытием" с Пеговой и Куценко
Телеканал ТНТ и студия SVERDLOVSK объявили о завершении съёмок пилота комедии "Повар под прикрытием" и опубликовали фото с площадки в Москве.
Главная героиня - повар с тридцатилетним стажем по имени Надя. Она руководит столовой рядом с отделением полиции. Её сын Паша работает оперуполномоченным и помогает матери с бизнесом. Однажды полиция узнаёт, что влиятельный бизнесмен ищет себе нового личного повара - и это шанс подобраться к нему максимально близко. Надя решает внедриться в дом подозреваемого под видом повара.
Режиссёр - Евгений Шелякин ("Красный 5", "Тётя Марта").
В ролях: Гоша Куценко, Ирина Пегова, Филипп Ершов, Алексей Золотовицкий, Алексей Розин, Мария Лисовая, Денис Кутузов и другие.
В числе продюсеров - Сергей Светлаков, Тина Канделаки и другие.
Премьера комедийного сериала должна состояться в новом телесезоне на ТНТ.