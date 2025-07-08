Стало известно, где состоится премьера сериала «Ангел мести»

Премьерный показ сериала «Ангел мести» стартует на Первом канале 14 июля 2025 года. Главные роли в многосерийном остросюжетном фильме исполнили Денис Никифоров, Татьяна Арнтгольц, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Тимур Бадалбейли, Юрий Батурин, Нелли Уварова, Дмитрий Богдан, Наталья Рыжих, Екатерина Шумакова, Наталья Филиппова, Наталья Филиппова, Валерий Афанасьев. Режиссером стала Дарья Полторацкая («Отчаянные»), сценарий написал Юсуп Разыков. Производством занималась кинокомпания «Марс Медиа».

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По сюжету, молодой офицер-подводник Андрей Корсаков из-за предательства друзей и коварства коррумпированного военного прокурора в одночасье теряет имя, невесту, свободу, чудом остаётся жив. Спустя много лет он возвращается в родной город – город его потерь – под чужим именем. Андрей выстроил жёсткий план мести всем виновным в крушении его судьбы. Бывшие друзья не подозревают, что скоро их благополучной, беззаботной жизни придёт конец, и им придётся платить по счетам.

«Эта история очень отдаленно, но все же попытка адаптации романа Дюма "Граф Монте-Кристо" в наши дни, в нашу реальность, — говорит режиссер Дарья Полторацкая. — И первое, с чем мы столкнулись с автором сценария Юсупом Разыковым, — это то, что сегодня очень трудно сделать героем человека, который 25 лет живет с мыслью о мести. Вся современная мораль нас учит прощать, мы уверены, что держать обиду внутри себя вредно для самого же себя; злость, месть разрушают человека. Да и вина людей, предавших 25 лет назад, написав анонимку, теперь уж кажется не такой исключительной. Поэтому мы решили, что наш Эдмонд Дантес — Ангел Златков (Денис Никифоров) будет каждому из своих бывших друзей, перед тем как возвращать долг, давать шанс. Но суть в том, что с возрастом люди только костенеют в своих взглядах и никто (почти никто) не сумел воспользоваться этим шансом. Очень драматичная развязка ждет героев, не все из них выживают… Надеюсь, получилась многослойная картина: есть очень яркие драматичные истории отношений четырех бывших друзей, есть любовный треугольник, есть предательство и есть преданность. Но для меня было важнее попытаться проанализировать, что такое месть, есть ли у кого-нибудь право на нее и существует ли срок давности для возмездия».

Съемки сериала проходили в Москве, Подмосковье и Крыму – Балаклаве, Евпатории, Феодосии и Коктебеле.

Эфир в 22.00.