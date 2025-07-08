Составлен топ-30 лучших аниме весны 2025 года

Топ-30 лучших аниме весны 2025 года — рейтинг Otaku Insider
Аниме-проект Otaku Insider представил итоговый рейтинг лучших тайтлов весеннего сезона 2025 года. Оценку больше 8,0 успели получить сразу семь аниме-сериалов.
Рейтинг с большим отрывом возглавило продолжение «Монолога фармацевта», а лучшей новинкой стал экшен «Быть героем Икс».
Топ-10 лучших аниме весны 2025 года:
- «Монолог фармацевта» (2-й сезон) — оценка 8,9;
- «Быть героем Икс» — 8,5;
- «Девушки-пони: Серая Золушка» — 8,5;
- «Тёмный дворецкий: Зелёная ведьма» — 8,2;
- «Этот замечательный мир!» — 8,2;
- «Апокалипсис: Отель» — 8,1;
- «Маленький гражданин» (2-й сезон) — 8,1;
- «Рок — женская скромность» — 7,9;
- «Энн Ширли» — 7,8
- «Дни проходят, а еда по-прежнему хороша» — 7,8.
Полностью рейтинг можно найти здесь.