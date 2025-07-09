Актриса Екатерина Копанова рассказала, какие фильмы смотрят ее дети

Актриса Екатерина Копанова в интервью Tsargrad.tv рассказала, какие кинокартины и мультфильмы смотрят ее дети. Она отметила, что всегда выбирает для молодого поколения доброе кино, которое несет в себе мораль.

© Газета.Ru

«Я всегда выбираю детские. И четко с возрастным ограничением. Потому что я считаю, что ребенок в 5-6 лет не может смотреть фильм 12+. <...> Там уже какие-то другие психологические приемы, какие-то сцены есть, я не говорю там о каких-то страшных или непристойных сценах или словах, но именно восприятие», — поделилась Копанова.

Она добавила, что также приучает детей к чтению и выступает против того, чтобы они проводили много времени в соцсетях, просматривая короткие видео.

Екатерина Копанова снялась в таких картинах, как «Дылды», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Кровавая барыня» и других. У артистки четверо детей.

До этого актриса Яна Поплавская перечислила кинокартины, которые, как она считает, должен посмотреть каждый ребенок.

Первые в списке — ленты, давно вошедшие в «золотой фонд». Среди них: «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», и «Золушка» 1947-го года с артисткой Яниной Жеймо.

Кроме того, по ее словам, стоит посмотреть все сказки, экранизированные режиссером Александром Роу. Также всем школьникам рекомендовано к просмотру кино «Чучело» — картина про трагедию, которая может коснуться и ребенка, и взрослого человека.