Сериал «Медленные лошади» продлили

Платформа Apple TV+ официально подтвердила, что шпионский триллер «Медленные лошади» продлён на седьмой сезон. Как и предполагали инсайдеры, съёмки новых эпизодов начнутся уже этой осенью.

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Сейчас для сериала заявлено шесть сезонов — пятый стартует 24 сентября, а шестой отснят в начале года и выйдет только в 2026-м.

Шоу «Медленные лошади» основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Жизнь там проходит в скуке, пока отдел не оказывается втянутым в опасную авантюру, затеянную в главном управлении MI5.