Комедию «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» покажут в кино

Кинопремьера спектакля «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» театральной компании «Бродвей Москва» состоится 12 июля 2025 года в более чем 50 городах России (за исключением Москвы) в рамках проекта TheatreHD. Это хулиганское прочтение в формате мюзикла истории знаменитого детектива.

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Холмс, Ватсон, Бэрримор и собака Баскервилей... Напрасно вы думаете, что знаете эту историю. Готовьтесь к сюрпризам и неожиданным поворотам: из тени выходит неподражаемая и неотразимая миссис Хадсон, чтобы взять расследование в свои руки, — сообщается в пресс-релизе.

«ИнтерМедиа» напоминает, что премьера спектакля «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» состоялась в московском театре «Маска» в октябре 2024 года. За это время комедию посмотрели более 100 000 зрителей.

«Музыкальная комедия "Элементарно, Хадсон!" стала взрывной смесью театральных традиций и дерзкого эксперимента, где мы позволили актерам импровизировать, а их героям — жить самостоятельной жизнью, вырвавшись на свободу со страниц рассказов Артура Конан Дойла, — говорит генеральный продюсер компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачёв. — Мы лишь добавили в их новую жизнь немного специй в виде каскада шуток, нелепых ситуаций и задорных песен в исполнении отвязной музыкальной банды "Союз рыжих", чтобы зрители точно вышли из зала в отличном настроении. Кинопрокат спектакля — это естественное развитие традиционного театра в цифровую эпоху. Подобный формат делает театральное искусство доступным в любом уголке мира, сохраняет его для истории и открывает двери в театр для миллионов людей. Мы с нетерпением ждем зрителей в кинотеатрах десятков городов, а в Москве приглашаем посмотреть этот спектакль живьем на сцене театра "Маска", благо идет он все лето».

«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» — не первый проект театральной компании «Бродвей Москва», ставший доступным для кинотеатральной аудитории. Ранее в прокат выходили комедийный мюзикл «Мамма мимо! или Мюзикл пошел не так» и спектакль «Ничего не бойся» по песням группы «Секрет». Его показывали в кино не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане и США.