Фильм «Финикийская схема» вышел в онлайне

Чёрная комедия Уэса Андерсона «Финикийская схема» появилась в зарубежных онлайн-кинотеатрах после месяца проката в ряде стран мира. К примеру, ленту можно посмотреть на Prime Video.

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По сюжету «Финикийской схемы», на жизнь промышленного магната Анатоля Корда постоянно покушаются. После последней попытки убийства он решает оставить всё своё богатство дочери. Но неожиданно выясняется, что сама дочь стала монахиней.

Главные роли в фильме исполнили Бенисио дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч и другие.

Лента получила высокие оценки критиков во время показа на Каннском кинофестивале. Зрители же восприняли новый проект Андерсона более прохладно.